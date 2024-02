Greiz. Heidi Henze über eine Führung im Oberen Schloss in Greiz

Nun war ich schon zum vierten Mal auf dem Oberen Schloss in Greiz und entdecke jedes Mal wieder Neues. Dabei hat mir die Führung in der Gruppe besonders gut gefallen. Die Gästeführerin des Fördervereins Oberes Schloss, Loreen Hetzheim, war aber auch gut. Dass, sie erst die zweite Führung öffentlich durchführte, hat wohl kaum einer in der Runde bemerkt. Von Aufregung keine Spur. Stattdessen nahm sie ihre Gäste mit auf die Entdeckungsreise. Klärte sie auf, dass das als Brunnenhaus bezifferte Gebäude nicht das sei, wofür es die meisten Gäste hielten, fügte in ihren Erläuterungen fast unbemerkt geschichtsträchtige Daten zur Stadt Greiz und dem Oberen Schloss ein und wusste mit ihren lockeren, aber doch fundierten Aussagen, gespickt mit einer großen Portion Heimatliebe wahrlich zu begeistern. Auch wenn sie noch ganz jung in der Gilde der Gästeführer ist, sage ich einfach mal: Sie kann Großes bewirken. Für mich jedenfalls war der Nachmittagsrundgang perfekt und ich entnehme es aus den zahlreichen Gesprächen mit den Teilnehmern, dass nicht nur ich so denke. Danke schön dafür und auch ich komme wieder.