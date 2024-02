Greiz. Nicht jeder hat eine Kamera zu Hause, aber viele ein Handy. Der Greizer Fotografenmeister Christian Freund gibt Tipps, wie auch damit tolle Aufnahmen gelingen.

Nicht jeder Mensch hat eine teure Kamera, aber die meisten ein Handy.

Doch können damit auch richtig gute Fotos gelingen?

Ein Greizer Fotograf mit jahrzehntelanger Erfahrung gibt ein paar Tipps, wie es klappt.

Wer kennt es nicht: Man ist unterwegs, sieht eine schöne Landschaft oder ein Denkmal, das man fotografieren will, hat aber nur das Handy einstecken. Was also tun, um ein schönes Bild zu schießen? Und reichen die Handys dafür überhaupt oder muss es schon eine Profikamera sein?

„Die Kamera macht nicht das Bild“, sagt der Greizer Fotografenmeister und langjährige OTZ-Mitarbeiter Christian Freund, der zudem dem Greizer Fotoclub und seinem Vorgänger seit Jahrzehnten angehört. Er dürfte es also wissen. Wir haben ihn deswegen einmal gefragt, mit welchen Tipps auch Handybilder richtig gut gelingen.

Sechs Tipps, wie auch mit dem Handy tolle Fotos gelingen

Tipp 1 - die Technik: Dank des Handys ist Fotografieren inzwischen zum Volkshobby geworden. Die meisten Handykameras würden heutzutage eine sehr ordentliche Qualität mit sich bringen, sagt der Greizer Fotograf. Eine Profikamera sei deswegen nicht mehr unbedingt nötig. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile beider Geräte: Mit einer Handykamera seien zum Teil Bilder von schnell bewegenden Motiven schwierig, weil sie sich erst einstellen muss. Dafür würden Handys schon im Automatikmodus oft bessere Bilder bei schlechteren Lichtverhältnissen machen.

Tipp 2 - das Motiv: Es sei nicht die teure Technik, die ein schönes Bild mache, sagt Christian Freund, „sondern das Handwerk. Das Wichtigste ist, dass man das Motiv sieht“. Wie bei wahrscheinlich jedem Handwerk könne man sich das Auge aber auch durch Übung antrainieren. Um optische Tiefe im Bild zu erreichen, sollte man beispielsweise einen Vordergrund einbauen. Das kann eine Blume, ein Gegenstand, eine Person oder auch nur ein Ast sein, der ins Bild ragt. Um stürzende Linien bei Gebäudefotografie zu vermeiden, sollte man immer das Handy möglichst gerade halten, außer man sucht den Effekt.

„Auch die alten Meister haben sich erst mit Kopien geübt, bevor sie sich an die großen Gemälde wagten“, man könne sich auch also auch Dinge abschauen. Das Schöne an der modernen Technik sei, dass man viel ausprobieren und experimentieren könne und nicht erst nach der Entwicklung des Fotos das Ergebnis sehe. Natürlich gebe es aber Faustregeln wie den Goldenen Schnitt bei Landschaftsaufnahmen: Man sollte bei diesen zum Beispiel darauf achten, dass nicht Horizont und Landschaftsmotiv jeweils zur Hälfte auf dem Bild seien, sondern eines immer mehr Raum einnehme.

Weitere Nachrichten aus der Region

Licht und Gegenlicht beachten

Tipp 3 - das Licht: Nichts ist wichtiger für das Gelingen von guten Fotos wie das Licht. Vor allem bei Handyfotos sollte man darauf achten, dass es im besten Fall von der Seite oder auch von hinter dem Fotografen kommt, das Motiv also voll im Licht liegt. Bei Architekturaufnahmen beispielsweise gäbe es die Faustregel, dass eine Seite des Gebäudes immer im Licht, die andere im Schatten liegen sollte.

Tipp 4 - das Gegenlicht: Gerade, wenn es hell ist, kann das Gegenlicht für Handys zum Problem werden, wenn zwar der Hintergrund auf dem Foto dann sehr hell, das Motiv aber dunkel ist. Hier hätten Kameras ein paar Vorteile, weil man vieles manuell einstellen könne. Aber auch für Einsteiger hat der Fotograf Tipps: So sollte man beispielsweise, wenn man einen Menschen vor einer hellen Hauswand fotografieren möchte, ihn in den Schatten stellen, den eigenen Blitz als Gegenblitz nutzen oder sich eine andere Stelle suchen.

Bei Porträtaufnahmen solle man sich am besten eine Stelle ohne Sonne heraussuchen, den Menschen in den Schatten oder in diffuses Licht stellen. In geschlossenen Räumen sollte man den Menschen nicht vor das Fenster stellen, sondern so, dass das Licht über die Schulter des Fotografen auf ihn fällt. Für Porträtfotos hat Christian Freund auch noch einen Geheimtipp parat. Es sei besser, ein paar Schritte wegzugehen und dann das Bild heran zu zoomen, da sonst Gesichtszüge manchmal verzerrt würden.

Tipp 5 - das Rechtliche: Abraten würde Christian Freund von dem, was er Massenfotografie nennt, also einfach auf den Straßen fremde Menschen abzulichten. Sonst könne es durch das Recht auf das eigene Bild sonst manchmal schnell rechtliche Probleme bei der Veröffentlichung auch in den sozialen Medien geben. „Man sollte vorher fragen“, rät der Experte.

Tipp 6 - die Ausrüstung: Eigentlich brauche man keine weitere Ausrüstung für das Fotografieren, sagt der Greizer. Bei Kameras und schlechtem Licht abends oder in der Nacht würde er immer zu einem Stativ raten, viele Handys könnten das aber inzwischen ganz gut. „Anderes Zubehör ist nicht unbedingt nötig.“