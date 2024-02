Zeulenroda-Triebes. Auf dem Areal der Seestern-Panorama-Bühne wird am Wochenende zum internationalen Genuss mit Party, Kinderprogramm und heimischem Essen eingeladen.

Wenn in dieser Woche 16 Tracks auf dem Gelände an der Seestern-Panorama-Bühne ihr Domizil beziehen, dann laufen die Vorbereitungen für das 1. Zeulenrodaer Foodtruck Festival vom Freitag, 23. Februar, bis Sonntag, 25. Februar, auf Hochtouren. 16 Foodtrucks unterschiedlichster Couleur werden nicht nur rein äußerlich zu begeistern wissen, sondern eben auch mit Düften und vor allem mit verschiedenen Speisen, die den Besuchern wohl nur von Reisen in entfernte Länder bekannt sein dürften.