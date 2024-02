Greiz. Vandalismus trifft Greizer Wirtschaftskongress: Unternehmer Michael Täubert ärgert sich und blickt trotzdem nach vorn.

Michael Täubert und sein Team sind wütend. Der Organisator ärgert sich über Vandalismus in Greiz. Denn seine Plakate zum Greizer Wirtschaftskongress am 13. April wurden beschmiert. Die Parolen „Kapitalismus tötet“ und „Kill Kapitalismus“ wurden mit schwarzer Farbe von Unbekannten in der Nacht von Samstag zu Sonntag zwischen 22 Uhr und sieben Uhr morgens besprüht.