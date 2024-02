Zeulenroda. Für Redakteurin Conni Winkler ist klar: Ohne Zuhören ist kein wohlwollendes Miteinander möglich.

In das Bündnis Sahra Wagenknecht setzen viele Menschen große Hoffnungen. Ein frischer Wind weht durch die Reihen der Parteien und auch durch Zeulenroda. Auch wenn das BSW bisher nur wenige Mitglieder in Thüringen hat, so wollen die Mitglieder voll mitmischen bei den Kommunal- und Landtagswahlen.