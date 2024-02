Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Ankündigungen und Polizeimeldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Das sind die Polizeimeldungen, Ankündigungen und Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung für Mittwoch, 21. Februar.

Drei Männer in Schlägerei in Greiz verwickelt

Zu einer Schlägerei zwischen drei Männern kam es laut Polizeibericht am Dienstag, 20. Februar, gegen 21 Uhr in der Weberstraße in Greiz. Ein 25- und ein 30-Jähriger schlugen dabei auf einen 43-Jährigen ein. Dieser zog bei der Attacke ein Messer, um die Täter auf Abstand zu halten und flüchtete im Anschluss in eine Pizzeria, aus der er die Polizei informierte. Die Täter wurden ermittelt und ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 43-Jährige wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Drogen bei 30-Jährigen in Greiz beschlagnahmt

Geringe Mengen an Cannabis und Crystal Meth fanden Polizeibeamte bei einem 30-Jährigen, den sie am Dienstag, 20. Februar, gegen 22.20 Uhr in der Lindestraße in Greiz kontrollierten. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Kulturkirche in Greiz öffnet Türen und will sich vorstellen

Die erste Veranstaltung im Jahr der Kulturkirche Greiz (Kirche im Aubachtal) soll ein Tag der offenen Tür werden. Am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 17 Uhr will man das Projekt vorstellen. Das Team um Leon Hoffmann und Elric Popp, zwei der Projektinitiatoren, will Führungen durch das Haus anbieten und dabei von seinen Plänen berichten. Vor allem will man aber in den Austausch kommen. „Da die Kulturkirche Greiz ein Projekt für die Gemeinschaft ist, sind Anregungen, Ideen oder auch Hilfsangebote herzlich willkommen“, schreiben die Organisatoren. Die nächste geplante Veranstaltung soll dann 5. Mai in Zusammenarbeit mit dem „Thearter“-Verein stattfinden. Der A-Capella-Chor „Art‘n‘Voices“ aus Danzig wird zu Besuch sein.

Trödelmarkt in Greiz

Der nächste Trödelmarkt im Papiermühlenweg Greiz findet am Samstag, 24. Februar, statt. Von 8 bis 14 Uhr kann dann wieder an den Ständen der Händler gestöbert werden. Die Zufahrt zur Halle auf dem Gelände des ehemaligen Greika-Werks II/1 ist ausgeschildert.

Stadtführung durch Greiz

Ein etwa eineinhalbstündiger Rundgang der Tourist-Information Greiz führt Gäste am Samstag, 24. Februar, ab 14 Uhr durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt Greiz. Sie können erfahren, wie das Haus „Reuß Aelterer Linie“ die Geschichte nachhaltig prägte und zur Geschichte der wichtigsten Bauwerke. Entlang der Stadtkirche St. Marien geht es vorbei an der Alten Wache zum Greizer Schlossgarten. Beachtenswerte Architekturdekors des Jugendstil-Ensembles sowie weitere Greizer Besonderheiten gibt es auf dem Weg zu sehen. Der Eintritt kostet fünf Euro, drei Euro ermäßigt. Tickets gibt es bis 15 Minuten vor der Tour in der Tourist-Information im Unteren Schloss.

Lego-Baustelle für Kinder in Greiz

Die nächste Lego-Baustelle für Kinder in Greiz findet am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 12 Uhr in der landeskirchlichen Gemeinschaft Greiz in der Friedhofstraße 13 statt. Lego-Freunde von 5 bis 14 Jahren sind eingeladen.

Kreispokal-Endrunde im Tischtennis in Naitschau

Der SV Mehla ist erstmals in der Vereinsgeschichte mit der ersten und zweiten Mannschaft in der Endrunde des Tischtennis-Kreispokals Greiz. Die Halbfinale werden am Freitag, dem 23. Februar, in der Turnhalle in Naitschau ausgetragen. Der VfB Greiz, der SV Mehla und der TSV Zeulenroda treten an. Beginn ist um 19 Uhr. Das Finale wird im Anschluss gespielt.

Mehrere Firmen in Bad Köstritz bestohlen

Wohl von Montag auf Dienstag, 19. auf 20. Februar, wurden aus den Lagerhallen mehrerer Firmen in der Elsterstraße in Bad Köstritz Arbeitsgeräte wie Bohrmaschinen, Sägen und Schweißgeräte sowie Diesel aus einem abgestellten Lkw gestohlen. Die Täter sind unbekannt. Die Geraer Polizei (Telefonnummer: 0365/8290) ermittelt und sucht nach Zeugen.

34-jährige Greizerin gibt Drogen an Minderjährige

Eine 34-jährige Greizerin hat nach Mitteilung der Polizei Marihuana an eine 15-Jährige abgegeben. Bekannt wurde das, weil eine andere 15-Jährige im Sportunterricht plötzlich zusammenbrach und durch die Lehrer versorgt werden musste. Sie wurde anschließend an ihre Eltern übergeben. Laut Polizei hatte sie mit einer gleichaltrigen Freundin auf dem Weg zur Schule einen Joint geraucht. Diese Freundin wiederum hatte das Marihuana von der 34-jährigen Greizerin erhalten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei der Greizerin wurden weitere Drogenutensilien, eine geringe Menge an Cannabis und Crystal Meth sowie mehrere Schreckschusswaffen gefunden. Gegen eine der beiden 15-jährigen Mädchen werde nunmehr wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt und auch die 34-jährige Frau müsse sich für die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige und deren Besitz verantworten, teilt die Polizei mit.