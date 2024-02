Kleinreinsdorf. In einer kleinen Bäckerei im Kreis Greiz wird mit besten Zutaten und viel Herz von einer 24-jährigen Bäckermeisterin Omas Kuchen gebacken.

Wenn die junge Bäckerin Emma Ehrhardt über ihre Kindheit erzählt, beginnen ihre großen, braunen, warmherzigen Augen zu leuchten. „Hier in der Bäckerei bin ich aufgewachsen. Schon als Baby war ich mittendrin. Mama hat mich immer mit einem Tuch auf den Rücken gebunden“, erzählt sie. „Auf dem Bauch wäre ja nicht gegangen, da brauchte sie freie Hand, um in der Backstube zu arbeiten.“ Als sie dann älter wurde, ist sie zwischen den Mehlsäcken herumgekrabbelt. Wenn ihre Mutter, dann zu beschäftigt war und sie für eine paar Momente aus den Augen verloren hatte, dann hat die kleine Emma riesige Mehlburgen gebaut. Noch heute kann man auf alten Familienfotos sehen, wie Emma als glücklicher, Mehl-Schneemann zwischen ihren Burgen in der Backstube steht. Später hat sie den ganzen Tag in ihrer Matschküche im Garten gebacken und gekocht. „Das habe ich eben immer schon gerne gemacht“, erinnert sie sich.