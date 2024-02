Greiz. Vom gestohlenen Fahrrad über einen weiteren Landratskandidaten bis hin zu Konzert und Ausstellung am Wochenende.

Parteiloser Landratskandidat für den Kreis Greiz hat die nötigen Unterschriften zusammen

Nach Bekanntgabe der Kandidatur des Bürgermeisters in Linda bei Weida für das Amt des Landrats des Landkreises Greiz hat Alexander Zill (parteilos) die notwendigen Unterstützungsunterschriften beisammen. „Ich bin überwältigt und dankbar für die Unterstützung. Das motiviert mich sehr“, sagte der 48-Jährige nach den Haustürgesprächen am vergangenen Wochenende. Über 300 Bürger haben für die Kandidatur des parteilosen Bewerbers unterschrieben, der unter dem Motto „Neue Ideen für den Landkreis Greiz“ antritt. Um zur Wahl zugelassen zu werden, werden mindestens 230 Unterschriften benötigt. Diese werden im Anschluss vom Wahlleiter geprüft, ehe die endgültige Kandidatenliste erstellt wird.

Fahrrad aus Jugendheim gestohlen

Zwischen dem 15. und dem 16. Februar stahlen unbekannte Täter aus der Garage des Diakonie-Jugendheims in Zeulenroda-Triebes, Hohe Straße, zwei Fahrräder. Im Umkreis konnte nur noch ein Sattel und ein Hinterrad samt Fahrradschloss aufgefunden werden. Die Greizer Polizei ermittelt zum Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03661/ 6210 entgegen.

Kreis Greiz: Ausstellung erinnert an kürzlich verstorbenen Karikaturisten Werner David

Am 23. Januar ist unerwartet der Karikaturist Werner David verstorben. Das Greizer Sommerpalais hat deshalb kurzfristig sein Ausstellungsprogramm geändert und zeigt im Kabinett eine Werkauswahl des Leipziger Zeichners.

David wurde 1951 geboren und arbeitete bis 1990 als Drucker, danach als Gewerkschaftssekretär. 1977 begann er, erste Karikaturen zu veröffentlichen. Bald gehörten seine Bildschöpfungen zum Repertoire von „Eulenspiegel“, „Leipziger Volkszeitung“ oder „neues leben“. Seit 2003 hat sich der Autodidakt ununterbrochen an den Greizer Triennalen beteiligt, und 2016 widmete das Sommerpalais dem Künstler eine Personalausstellung.

Bis zum 17. März wird das Kabinett genutzt, um an Werner David zu erinnern. Dafür konnten aus den seit 1982 begonnenen Erwerbungen eine Auswahl zusammengestellt werden. Hinzu kommen einige vom Künstler illustrierte Bücher und Grußkarten.

Weitere Nachrichten aus der Region

Sommerpalais Greiz: Werkschau Barbara Hennigers endet bald

Auch die für kommenden Sonntag, 25. Februar, um 14:30 Uhr angebotene Abschlussführung durch die Werkschau Barbara Hennigers wird genutzt, um einführend an Werner David zu erinnern. Am Dienstag, dem 5. März, findet dann die letzte Mittagsführung während der Laufzeit der Henniger-Ausstellung statt. „Wir werden dabei einige Werke der Künstlerin vorlegen, die nicht in der Ausstellung zu sehen sind“, sagt Sammlungsleiter Ulf Häder.

Sommerpalais Greiz: Zwei Frühjahrsausstellungen geplant

Im Hintergrund arbeiten die Mitarbeiter des Sommerpalais bereits an der Vorbereitung von zwei Frühjahrsausstellungen. Geplant ist zum einen die Präsentation ausgewählter Blätter aus einer Schenkung des Zeichners Harald Kretzschmar ab dem 28. März. Zuvor jedoch wird die Ausstellung „Höfische Gärten und Gewächse“ am 16. März, 11 Uhr, eröffnet.

Eigentümer und Bauherren für den Tag des offenen Denkmals gesucht

Auch in diesem Jahr lädt die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Greiz zum Tag des offenen Denkmals ein. Der bundesweit ausgerichtete Aktionstag findet am Sonntag, 8. September 2024 statt. Das diesjährige Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ ist darauf aus, markante denkmalgeschützte Bauwerke als wiedererkennbare Sehenswürdigkeiten der Region und das Ortsbild sowie deren Geschichte prägende Marken in den Fokus zu rücken.

Erneut sind Eigner und Bauherren denkmalgeschützter Gebäude im Landkreis Greiz aufgerufen, sich am Tag des offenen Denkmals zu beteiligen und die wahren und spannenden Geschichten ihrer Bauwerke zu erzählen. Denn besondere Handwerkskunst, gelungene Sanierungen und zeitgeschichtliche Höhepunkte sind es immer wert, die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen. Selbstverständlich können die Denkmale aber auch ohne Bezug zum Jahresmotto vorgestellt werden.

Interessierte Denkmaleigentümer können sich über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auf www.tag-des-offenen-denkmals.de inspirieren lassen und finden weitere Informationen der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie das Anmeldeformular auf der Homepage www.landkreis-greiz.de unter „Aktuelles“ zum Download.

Musikschüler geben in Greiz ein Konzert

„...alles blechern“ lautet der Titel des ersten Abteilungskonzertes der Kreismusikschule „Bernhard Stavenhagen“ in diesem Jahr. Die Blechbläser unter Leitung von Matthias Härtig – Lehrkraft für diese Instrumente am Haus – zeigen sich am Samstag, den 24. Februar, um 10.30 Uhr in der Stadtkirche St. Marien in Greiz. Wie bereits in den vergangenen Jahren steht eine Mischung von Solostücken bis zu Ensemble-Beiträgen auf dem Programm. So vielfältig wie das musikalische Programm werden sich die Schülerinnen und Schüler präsentieren – vom jüngsten Nachwuchs bis zum gereiften Erwachsenen aus dem Posaunenchor Caselwitz oder dem „Eichberg-Brass“. Der Eintritt ist frei.