Obergrochlitz. Das Rezept von Corinna Zill ist nicht nur seit Generationen im Vogtland beliebt, es war auch eines der Lieblingsrezepte aus der DDR.

Sie liebt Bücher und sie hat jede Menge davon. Auch Kochbücher. Aber dieses Rezept, muss sie nicht in ihrer Hausbibliothek nachschlagen. „Ich habe es von meiner Mutter gelernt und die hat es von ihrer Mutter gelernt“, erzählt Greizerin Corinna Zill. Aus der Küche zieht ein verführerischer Duft von ausgelassenem Speck in das Wohnzimmer. Zeit, um in die Küche zugehen.