Zeulenroda-Triebes. Zeulenroda-Triebeser Stadträte stimmen für den Antrag der CDU-Fraktion und heben Beschluss aus 2016 auf. Begründung: zu hohe Kosten

Wurde noch am Mittwochabend in einer namentlichen Abstimmung darüber entschieden, dass das Tropen- und Erlebnisbad Waikiki von der Prioritätenliste Nummer 1 fliegt, ging es am Donnerstagabend zur erneuten Sitzung des Stadtrates in Zeulenroda-Triebes erstaunlich ruhig zu. Lediglich ein paar Fragen wurden von den Abgeordneten zu einzelnen Positionen des Haushaltsplan-Entwurfes gestellt. Obwohl es um den Etat der Stadt für das gesamte Jahr 2024 ging, eingeschlossen auch die Kosten für die geplante Sanierung der Badewelt. Stadträtin Anja Tischendorf (Die Linke) bemerkte, als es um Zuschüsse für die Stadtwerke Zeulenroda, dem Betreiber der Badewelt Waikiki ging, dass hier die Gelder von einem in den anderen Topf verschoben werden. Am Ende gab es keine Beschlussfassung, die auch nicht vorgesehen war, denn es war eine erste Lesung, die nun wohl auch aufgrund der wenigen Fragen, in einer Beschlussfassung im Monat April in einer Sonderstadtratssitzung gipfeln soll.