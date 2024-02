Greiz. Fahrerin zerstört zwei Autos und flüchtet vom Unfallort im Kreis Greiz. Außerdem wurden Autos aufgebrochen und ein Fahrrad gestohlen und Wanderer machen sich bald auf den Weg.

Werkzeug und Elektronik aus Autos in Greiz gestohlen

In der Nacht vom 23. zum 24. Februar drangen unbekannte Täter in zwei in der Greizer Dr.-Otto-Nuschke-Straße abgestellte Fahrzeuge ein. Bei einem Pkw Audi und einem Mercedes Vito wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Es wurden zwei VR-Brillen und Elektrowerkzeuge entwendet. Bei dem Audi wurden zudem die Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Greiz unter 03661/6210.

Greiz: Betrunken Auto gefahren

Am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, wurde in der Greizer Rudolf-Breitscheid-Straße ein Auto durch die Polizei Greiz kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von 0,76 Promille. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Der Mann muss mit einem Fahrverbot und einer empfindlichen Geldbuße rechnen.

Triebes: Mit zwei Autos kollidiert und geflüchtet

Am Samstagvormittag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr flüchtete in der Triebeser Dr.-Wilhelm-Kürz-Straße zwischen Schule und Frieko eine Autofahrerin vom Unfallort. Eine Zeugin meldete, dass ein weißes Auto gegen zwei parkende Fahrzeuge gefahren sei. Anschließend sei die Fahrerin geflüchtet. An einem Renault entstand erheblicher Sachschaden. Ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt, hatte sich aber beim Eintreffen der Polizei ebenfalls unverrichteter Dinge von der Unfallstelle entfernt. Zeugen gesucht: Die Polizei Greiz bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und zum zweiten beschädigten Fahrzeug.

Teures Fahrrad aus Keller in Zeulenroda gestohlen

Im Zeitraum vom 21. bis 24. Februar brachen unbekannte Täter in Zeulenroda einen Kellerraum in einem Wohnblock in der Straße der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft auf. Entwendet wurde ein Elektrofahrrad im Wert von 4100 Euro.

Greizer Wandergruppe wandert durch den Kahmerwald

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins e.V. und der Freien Greizer Wandergruppe treffen sich am Mittwoch, dem 28. Februar, um 8.45 Uhr, am Lidl in Greiz. Gemeinsam fahren die Wanderfreunde nach Mohlsdorf in die Bahnhofstraße am ehemaligen Bahnhof. Dort beginnt die 13 Kilometer lange Wanderung durch den Kahmerwald in Richtung Friesen.

An den Teichen, die zur Wasserversorgung ausgebaut wurden, machen wir Rast und informieren uns über die dort vorhandene Gruft. Weiter geht es in Richtung Kahmer zur Mittagseinkehr im Gasthaus „Zum Schwarzen Bär“. Danach treten wir den etwa drei Kilometer langen Rückweg zu unserem Ausgangspunkt an.

Ausstellung im Oberen Schloss Greiz zu Elly-Viola Nahmacher eröffnet

Elly-Viola Nahmmacher ist eine der bedeutendsten Greizer Künstlerinnen. Viele Greizer durften sie als engagierte Künstlerin, verständnisvolles Vorbild, Zuhörerin, Lehrerin, Wegbegleiterin, Freundin erleben. Haus und Garten der Künstlerin waren ein Ort der Gastfreundschaft, Offenherzigkeit und Kommunikation, denn der Garten war ihr Freiluftatelier, wo viele Arbeiten entstanden.

Das verwendete Holz stammte nicht selten von Bäumen aus dem Greizer Park, die Stürmen zum Opfer gefallen waren und fügten sich mit ihrer individuellen Holzstruktur in die Genese des künstlerischen Schaffensprozesses ein. Durch die Vielzahl ihrer sakralen Kunstwerke ist sie in zahlreichen Kirchen von Greiz, des Umlandes und im gesamten Bundesgebiet gegenwärtig.

Zum Ende des Jubiläumsjahres anlässlich ihres 110. Geburtstages präsentieren die Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz in den Räumlichkeiten der Schlosskirche des Museums im Oberen Schloss eine Sonderausstellung zur Künstlerin. Der Ausstellungsort wurde mit bedacht gewählt, denn einen großen Teil ihres umfangreichen Oevres widmete sie religiös-christlichen Themen - einem Spannungsbogen zwischen Vergänglichkeit und Ewigkeit.

Die ausgestellten Kunstwerke bauen eine Brücke in die gelebte und erlebte Vergangenheit der DDR-Realität sowie in die unbestimmbare Zukunft. Ihre Kunst steht für das Ewige und verkörpert eine Hoffnung, deren Kraft jeder Skulptur fühlbar immanent ist.

Gerahmt wird die Ausstellung mit Gedichten der literarischen Weggefährten Reiner Kunze und Günther Ullmann. Die ausgestellten Werke stammen aus den musealen Sammlungen der Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz und werden durch Leihgaben ergänzt. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der große Flügelaltar aus der Evangelisch-lutherischen Filialkirche GreizAubachtal, welcher nach der im Juni 2021 durchgeführten Entwidmung der Kirche, nun seinen neuen Standort in der Schlosskirche des Oberen Schlosses gefunden hat. Mit dieser dauerhaften Leihgabe der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland an die Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz wird die Wichtigkeit der gemeinsamen Bewahrung und Pflege des kulturellen Erbes verdeutlicht.

Die Sonderausstellung „Ewigkeit in Holz“ zur Greizer Künstlerin Elly-Viola Nahmmacher im Museum im Oberen Schloss Greiz ist vom 25. Februar 2024 – 20. Mai, dienstags bis sonntags, 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Englischkurs für Anfänger startet in Greiz

An der Kreisvolkshochschule Greiz können noch Plätze in einem Englischkurs für Anfänger gebucht werden. Dieser startet ab dem 11. März und findet immer montags von 17 bis 18.30 Uhr in der Kreisvolkshochschule Greiz statt. Anmeldung und weitere Informationen über Telefon 03661 / 628016 oder 03661 / 62800, per E-Mail an verwaltung@kvhs-greiz.de oder über die Internetseite: www.kvhs-greiz.de.

Wandern auf hundertjährigen Spuren um Ziegenrück

Wie jeden ersten Samstag im Monat können auch dieses Mal alte Wege neu entdeckt und dabei Interessantes zu Natur und Geschichte in und um Ziegenrück erfahren werden. Auf etwa zwölf Kilometern wandern wir von einem Luftkurort zum anderen und staunen über die Besonderheiten des Nachbarortes Walsburg. Dort ist auch eine Einkehr geplant. Start ist am 2. März, um 10 Uhr, am Vereinshaus im Plothental. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0173/ 3626366 oder wandern.zck@gmail.com