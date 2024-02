Bad Köstritz. Am frühen Sonntagmorgen löste die Alarmanlage in einem Supermarkt in Bad Köstritz aus. Nach ersten Informationen erbeuteten die Täter einen hohen Bargeldbetrag.

Zu einem professionell vorbereiteten Einbruchsdiebstahl in einen Netto-Markt ist es laut Polizei in der Nacht vom Samstag zu Sonntag zwischen 0.30 und 2.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Köstritz gekommen.

red