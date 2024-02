Zeulenroda. Von Hüten und Hunden: Entdecken Sie mit Redakteurin Conni Winkler die herzerwärmenden Anekdoten des Zeulenrodaer Foodtruck Festivals.

Gute Laune ist wirklich ansteckend. Das durfte ich am Samstag beim Foodtruck Festival in Zeulenroda erleben. Denn meine Laune ließ zu wünschen übrig. Übers Essen schreiben? Mir leuchtete nicht ein, wo da die Geschichte versteckt ist. Aber es war, wie es immer ist. Die Geschichten liegen auf der Straße. Egal, mit wem ich sprach, jeder hatte seine kleine Story zu erzählen. Da war zum Beispiel die sechsjährige Luna Kreuzer aus Zeulenroda, die mit Hut und Omi Kartoffelchips gekauft hat. „Meine Mama hat auch so einen Hut“, sagte sie.