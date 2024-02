Greiz. Am Mittwoch und Donnerstag sollen nach Verdi Bus- und Bahnfahrer in Thüringen 48 Stunden in den Streik gehen. Greiz soll davon aber nicht betroffen sein.

Für Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der kommunalen Verkehrsunternehmen in fast ganz Thüringen zu einem 48-stündigen Streik auf. Man will damit den Forderungen nach besserem Gehalt und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen.

Wie schon beim letzten großen ÖPNV-Streik Anfang Februar soll man in Greiz und im Landkreis Greiz davon aber nicht viel merken, wie Stefan Meißner sagt. Er ist Geschäftsführer von PRG Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz und RVG Regionalverkehr Gera/Land GmbH und weist darauf hin, dass deren Bus-Linien nicht von dem Warnstreik betroffen seien.

Der Grund ist laut RVG- und PRG-Geschäftsführer einfach: Beide Unternehmen seien nicht im kommunalen Arbeitgeberverband vertreten und damit auch nicht von den Tarifverhandlungen oder dem Streikaufruf betroffen.