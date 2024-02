Greiz. Die Personalnot macht den verantwortlichen Feuerwehrleuten hierzulande große Sorge. Vor allem der Blick in die Zukunft ist nicht rosig. Das gilt nicht nur für Greiz.

Es ist ein Dilemma, in dem sich die Stadt Greiz gerade befindet. Die Anzahl aktiver Feuerwehrleute sinkt und dem ist wenig entgegenzusetzen. Nun wollen Verwaltung und Stadtrat Anreize schaffen, indem man die vielen ehrenamtlichen Stunden der Floriansjünger ein wenig finanziell vergütet. Und man will bei Kindern und Jugendlichen werben. Dazu sollen die Einzugsgebiete der einzelnen Wehren verändert werden, um schlagkräftige Truppen in Brände, Hochwasser und andere Katastrophen zu schicken. Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) kennt das Thema gut. Feuerwehr ist eine sensible Geschichte. Hinter jedem Feuerwehrmann, hinter jeder Feuerwehrfrau, steht eine (wählende) Familie, die oft hinter dem Ehrenamt zurückstehen muss.