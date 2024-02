Triebes. Redakteurin Conni Winkler ist Vegetarierin und findet, wenn Fleisch, dann Wildfleisch und in Maßen.

Ich oute mich hiermit offiziell als Sonderling in Thüringen. Ich esse kein Fleisch, nur an Weihnachten. Das hat mehrere Gründe. Youtube-Videos aus Mastanlagen und aus Großschlachtereien habe ich mir angeschaut und musste weinen. Das war der Punkt, an dem ich gesagt habe: Ich esse kein Fleisch mehr. In meiner Schulzeit in der DDR-Zeit hatte ich mich im Fach Praktische Arbeit für den Kuhstall entschieden, weil ich eine verklärte Vorstellung davon hatte, wie Tiere dort gehalten werden. Die Erfahrung war erschütternd.