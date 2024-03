Greiz. Bei einem Wettbewerb wird in der Bibliothek das blutigste Buchcover gesucht. Wie kam es dazu, dass Greiz zwischen Großstädten dabei ist?

München, Berlin, Frankfurt, Wien, Zürich und Greiz: Eine Stadt fällt aus dieser Aufzählung deutlich heraus und hat dennoch berechtigterweise ihren Platz darin. Der Wettbewerb Bloody Cover, der diesen Namen trägt, weil das originellste, stimmigste, markanteste oder kurzum das schönste Krimi-Cover des vergangenen Jahres gesucht wird, wird sonst fast nur in Großstädten ausgetragen und eben auch in Greiz. Doch wie kam es dazu?

Wie der Wettbewerb nach Greiz kam

Es war die Verbindung zu Petra Steps, die Mitorganisatoren der Krimiliteraturtage Vogtland, und die viel zu früh verstorbene Greizer Bibliotheksleiterin Corina Gutmann, die dafür sorgten, erzählt Gutmanns Nachfolgerin Carolin Beutler. Die beiden stellten zusammen viele Projekte auf die Beine und so kam es, dass Steps und das „Krimi-Forum“ auf die Corina Gutmann zukamen und fragten, ob sich die kleine Bibliothek nicht an dem großen Wettbewerb beteiligen wolle. Mehr als ein Jahrzehnt ist das inzwischen her, aber die Initiative blieb auch nach Gutmanns plötzlichem Tod erhalten und wird bis heute gepflegt.

Denn auch in diesem Jahr sind zwölf Titel zur Auswahl, die im Foyer der Greizer Bibliothek auf die Besucher warten. Bis zum 14. April können sich die Leser diese anschauen, abstimmen und mit ein bisschen Glück auch einen Preis gewinnen. Der Gewinner des Bloody Covers wird dann auf der Criminale in Darmstadt bekannt gegeben. Mehr Informationen: www.bloodycover.de