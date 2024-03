Zeulenroda-Triebes. Der Zeulenrodaer war Fußballberichterstatter und 30 Jahre lang OTZ-Zeitungszusteller

Als ich am Sonntagmorgen erfuhr, dass Klaus Meitner im Alter von 76 Jahren am Samstag vergangener Woche gestorben ist, fielen mir sofort die unendlich vielen Stunden ein, die der Zeulenrodaer in der Redaktion der Ostthüringer Zeitung in Zeulenroda verbracht hat. Er war der Berichterstatter des Fußballs des FC Motor Zeulenroda. Ankündigungen der Fußballspiele der Mannschaft des FC Motor Zeulenroda, schrieb er so fesselnd, dass man einfach hingehen musste. Die Berichterstattung über die Fußballspiele, ganz gleich ob Heim- oder Auswärtsspiele, schrieb er mit einer flotten Feder. Wohl kein anderer hat so viele Sonntagsvormittagsstunden im Kreis der Redakteure der OTZ verbracht. Mit Fug und Recht behaupte ich, dass er einen großen Anteil daran hat, dass nicht nur die Redakteure bei den Fußballspielen mitfieberten und vom Fußballfieber erfasst waren, sondern sich auch das Waldstadion zu den Heimspielen mit vielen Fans sich füllte. Später dann erzählte er immer wieder von vielen Ereignissen rund um den Fußball, die ihm im Gedächtnis geblieben sind und als die Redaktion der OTZ nach Greiz verlegt wurde, rief Klaus Meitner einfach an, berichtete von den Spielen oder wollte zu aktuellen Ereignissen eine zweite Meinung hören.

Zuvor war Klaus Meitner Vorsitzender der BSG Motor Zeulenroda und auch später als Berichterstatter begleitete er den Fußball in Zeulenroda und war auch in allen anderen Belangen stets ein zuverlässiger Ansprechpartner. Er hinterlässt nicht nur eine Lücke, sein Tod macht uns alle traurig.

30 Jahre lang steckte er täglich bis sechs Uhr die Zeitungen der OTZ-Leser in ihre Briefkästen

Doch nicht genug dessen: Klaus Meitner war 30 Jahre lang dafür verantwortlich, dass die Leser der Ostthüringer Zeitung in Zeulenroda stets pünktlich morgens um 6 Uhr ihre Zeitung in ihrem Briefkasten hatten. Für ihn war diese Aufgabe selbstverständlich und er habe so manches einmalige Erlebnis in der Stadt gehabt, wenn er noch vor fünf Uhr auf den Beinen war. Besonders schön empfand er das Frühjahr, wenn die Natur erwacht und er hatte auf seiner Tour auch neue Freunde gefunden. Menschen, die noch im Morgenkleid an der Tür standen und auf ihre Zeitung warteten, aber auch einen Hund, der wusste, dass der Zeitungszusteller Klaus Meitner ein Leckerli für ihn bei sich hatte. Wir trauern um Klaus Meitner und sprechen seiner Familie unser Beileid aus.

