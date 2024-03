Greiz/Zeulenroda-Triebes. Das sind die meistgelesenen Beiträge in dieser Woche aus Greiz und Zeulenroda-Triebes

1. Tumult bei Versammlung in Greiz: Bürger verlassen vorzeitig den Saal

Bei der Einwohnerversammlung in Greiz kam es zu Tumulten, vor allem beim Thema Ausländer in Greiz. Und auch im Nachhinein wollte die Kritik nicht verstummen. Zentraler Vorwurf: Es habe ein Redeverbot des Bürgermeisters, Alexander Schulze (parteilos), gegeben. Der weist das zurück.

2. Was die letzte zum Tode verurteilte Mörderin aus Greiz als Henkersmahlzeit verspeiste

Anderthalb Pfund Himbeeren, eineinhalb Flaschen Malaga-Süßwein und einen Pfefferminz-Schokokuchen wollte Marie Rosine Strauß als ihre letzte Speise serviert bekommen. Sie war die letzte zum Tode verurteilte Mörderin in Greiz, das Essen ihre Henkersmahlzeit. Die etwas morbide Rechnung, durch die das bekannt wurde, ist nur eines von vielen kuriosen Ausstellungsstücken beim Archivtag am Greiz am Sonntag, 3. März.

Die Vitrine zur Henkersmahlzeit der letzten hingerichteten Greizer Mörderin, die man beim Archivtag besichtigen kann. © Funkemedien Thüringen | Ingo Eckardt

3. Zwei Superstars zu Pfingsten an der Göltzschtalbrücke zu Gast

Mit gleich zwei Superstars will das „Rock Classics“ zu Pfingsten an der Göltzschtalbrücke bieten. Unter anderem will der Comedian im Schatten der weltgrößten Ziegelsteinbrücke auftreten. Währenddessen will die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach Musik aus 300 Jahren, von Klassik bis modernen Pop, spielen. Wer noch Karten braucht, sollte sich beeilen. Die Hälfte der Tickets ist schon weg.

4. DDR-Klassiker: Greizerin kocht ein Rezept, das voller Erinnerungen steckt

Unsere Reihe mit den Lieblingsrezepten der Greizer geht weiter. Diesmal erzählt die Leiterin der Tourist-Information Greiz, was am liebsten in ihren Kochtopf kommt und warum das Rezept aus DDR-Zeiten viele Erinnerungen in ihr weckt.

Zu Besuch im Hofladen Frieko. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

5. Kreis Greiz: Wo es Hirschgulasch und Wildbockwurst für schnelle Küche gibt

Vollkonserven im Glas von Hirschgulasch, Rehgeschnetzeltem oder Wild-Bolognese, Pizza-Wild-Rostbratwurst, Wildbockwurst im Glas, Wild-Blutwurst und vieles mehr gibt es im Hofladen der Firma Frieko in Triebes. Das Fleisch kommt aus Forstämtern in Thüringen und Sachsen und kommt und bietet sich vor allem für die schnelle Küche an.