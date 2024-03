Greiz. Nachdem ein Umweltschutzverband den Rückbau des Elsterparkplatzes in Greiz gefordert hat, läuft auf Facebook die Diskussion heiß.

Nachdem der Umweltschutzverband Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle/Saale in einer langen Pressemitteilung unter anderem den Rückbau des Elsterparkplatzes gefordert hatte, um die Fläche zu renaturieren und für den Hochwasserschutz zu nutzen, kochte die Diskussion unter den Greizern auf Facebook hoch. Wir haben die Meinungen einmal zusammengetragen.

„Der Parkplatz soll bleiben“, schreibt eine Greizerin auf Facebook

Die Antworten fallen deutlich aus: „So ein Quatsch. Der Parkplatz soll bleiben. Da parkt man halt woanders bei Hochwasser“, schreibt Michaela Becker und trifft damit den Tenor der Nutzermeinungen auf Facebook. „Den Aufschrei möchte ich hören, wenn der Parkplatz komplett wegkäme! Mit den paar Tagen im Jahr, wo er nicht genutzt werden kann, sollte man umgehen können. Für Besucher könnte man ja an der Absperrung Hinweise auf andere Parkmöglichkeiten geben“, macht Katrin Opitz einen Vorschlag.

Eher mit Gelassenheit nehmen die Greizer hin, dass der Parkplatz regelmäßig bei einem höheren Wasserstand der Elster gesperrt werden muss, vielleicht auch, weil sie es seit Jahrzehnten so gewohnt sind: „Parken am Fluss in Greiz kenne ich seit den 60ern. Wenn Hochwasser, dann eben woanders“, schreibt Wolfgang Kurschat und erhält dafür Zustimmung. Frank Brettfeld weist hingegen auf die fehlenden Alternativen hin: „Na hervorragend: Die Überlegung, den ‚Elsterparkplatz‘ zurückzubauen, passt zu vielen hirnrissigen Ideen der jüngeren Vergangenheit. Allein die Parkplatz-Alternativlosigkeit für viele ‚Stammnutzer‘ (Gewerbetreibende/Arbeitnehmer) spricht gegen einen solchen Rückbau!“ „Wir parken immer zum Herbstfest und bei zu viel Wasser parkt man eben woanders“, findet auch Erhard Kostka.

„Wir parken dort auch, wenn wir zu Besuch in Greiz sind. Oder eben anderswo, wenn Hochwasser ist“, schreibt auch Gitta Ulmitz und gibt damit den deutlich sichtbaren Konsens wieder: Die Greizer wollen, dass der Parkplatz erhalten bleibt.