Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region für Dienstag, 5. März.

Nele Hufenbach vertritt die Stadt Zeulenroda-Triebes und den Landkreis Greiz bald landesweit und weitere Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Musikschülerin aus Zeulenroda erreicht tollen Erfolg

Nele Hufenbach, Musikschülerin aus Zeulenroda, hat beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert einen tollen Erfolg erreicht, wie die Leiterin der Musikschule, Anne Pfau, berichtet. Ihr Vortrag auf der Querflöte wurde mit 24 Punkten und einem ersten Preis belohnt. Dieser bedeutet nun auch, dass sie den Landkreis und die Stadt beim Landeswettbewerb im März in Sondershausen vertreten wird. „Ein tolles Ergebnis, hinter dem natürlich unzählige Stunden des Übens stehen“, schreibt Pfau, die der jungen Musikerin viel Erfolg wünscht. Doch es habe sich auch längst herumgesprochen, dass die 14-Jährige nicht nur auf der Querflöte erfolgreich unterwegs ist, sondern auch auf dem Klavier: Im vergangenen Jahr musizierte sie als Stipendiatin der Sächsischen Mozartgesellschaft e.V. sowie der Thüringer Kulturstiftung erneut als Solistin mit der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach. Außerdem gewann sie den ersten Preis beim bundesweiten Leipziger Clara-Schumann-Wettbewerb, woraus Konzerte in Leipzig und dem Erzgebirge in diesem Jahr resultieren. Ihren Ausgleich fände die junge Zeulenrodaerin beim Geräteturnen beim TSV Zeulenroda, beim Lesen und Zeichnen und bei ihren geliebten Katzen.

Führung zum Ausstellungsende im Sommerpalais Greiz

Die Ausstellung mit Werken der Karikaturistin Barbara Henniger im Greizer Sommerpalais endet am 10. März. Zum Abschluss gibt es nun noch einmal einen Nachschlag in Form einer Führung mit ergänzenden Werken, die nicht in der Ausstellung zu sehen waren und die thematische Breite des Schaffens der Künstlerin aufzeigen. Sie findet am Dienstag, 5. März, ab 12.30 Uhr im Sommerpalais statt.

Reparieren statt wegwerfen im 10arium Greiz

Am Dienstag, 5. März, ab 17 Uhr kann man im 10arium wieder (fast) alles reparieren lassen, was man dorthin transportieren kann – egal, ob Fahrräder, Lichterbögen oder andere Elektrokleingeräte. Fragen und Absprachen sollen bitte an info@10arium.de gesendet werden. Die Reparatur von Handys und Computertechnik ist zu diesem Termin nicht möglich.

Besuch der Agentur für Arbeit in Greiz nur noch mit Termin

Die Agentur für Arbeit in Greiz kann ab dem 18. März nur noch mit einem vorher vereinbarten Termin besucht werden. Man werde sie auf eine Terminierung umstellen, schreibt die Behörde in einer Pressemitteilung. Das bedeutet, dass man beispielsweise für eine Arbeitslosenmeldung nicht mehr spontan vorbeischauen kann. Der Schritt erfolge aus personellen Gründen, heißt es auf Nachfrage bei der Arbeitsagentur in Gera. Man könne nicht mehr gewährleisten, dass die Eingangszone dauerhaft besetzt sei. Kunden werden gebeten, in Zukunft auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de/greiz unter dem Punkt „Termin online vereinbaren“ oder unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/4 5555 00 bei allen Anliegen einen Termin zu buchen.

„Mit der vorherigen Terminbuchung können wir Besuche der Agentur für Arbeit Greiz für unsere Kundinnen und Kunden verlässlich und planbar gestalten sowie Wartezeiten vermeiden“, wird Stefan Scholz, Chef der Agentur für Arbeit Thüringen Ost, in der Mitteilung zitiert. Ziel sei, dass Termine kurzfristig gebucht werden könnten. Es wird außerdem darauf verwiesen, dass eine persönliche Arbeitslosenmeldung ab drei Monaten vor der Arbeitslosigkeit, spätestens aber am ersten Tag der Arbeitslosigkeit, zu erfolgen habe. Sollte dafür in Greiz kein Termin gebucht werden können, sei das auch in der Agentur für Arbeit in Gera zu deren Öffnungszeiten möglich – montags, dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 17 Uhr. Zudem sei vieles auch über den „eService“ der Agentur möglich. Mehr dazu findet man unter www.arbeitsagentur.de/eservices

Weiterer Verein in Zeulenroda-Triebes löst sich auf

Der Verein „Freunde des Schwimmsports Zeulenroda-Triebes e.V.“ ist nach eigener Mitteilung aufgelöst. Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei dem Liquidator Frank Neisch, Meistersweg 23, 07937 Zeulenroda-Triebes anzumelden, schreibt der Vereinsvertreter.

Weitere Nachrichten aus der Region

Südamerikanische Tango-Klänge im Kulturhof Zickra

Das Duo Karras und der Kulturhof Zickra laden am Samstag, 9. März, ab 20 Uhr zu einem Abend mit einem „exotischen Feuerwerk an heißen Rhythmen, Eleganz und dem einzigartigen Flair des romantischen Kulturhofes“ ein. Jürgen Karthe aus Dresden am Bandoneon und Leandro Raszkewicz aus Buenos Aires an der Konzertgitarre wollen „wahrhafte, kraftvolle, dann wieder zutiefst gefühlvolle, immer authentische Tangomusik“ auf die Bühne bringen, zu der natürlich auch getanzt werden dürfte. Der Eintritt kostet 22 Euro.

Handwerkskammer bietet Lehrgang zu den steuerlichen Änderungen 2024 an

Einen Lehrgang zu steuerlichen Änderungen zum Jahreswechsel 2023/2024 bietet die Handwerkskammer für Ostthüringen am Dienstag, dem 5. März, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in ihrer Bildungsstätte in Gera-Aga an. Er richtet sich an Unternehmer und Unternehmerfrauen, Fach- und Führungskräfte sowie kaufmännische Angestellte. Es sollen die für die Unternehmer praxisrelevanten rechtlichen Entwicklungen durch die Rechtsprechung und Verwaltungserlasse des Jahres 2023 vorgestellt und auf die in 2024 anstehenden Änderungen eingegangen werden. Ebenso würden neue Gesetzesvorhaben und bis dahin erfolgte steuerliche Gesetzesänderungen erläutert. Mehr Informationen und Anmeldung: Madlen Röhler, Telefonnummer: 0365/82 25 179, E-Mail: roehler@hwk-gera.de.

Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts im Plauener Ortsteil Haselbrunn gegen Jugendliche

Wie die Polizei mitteilt, wurden am Samstagabend, 2. März, gegen 19.05 Uhr Polizei und Rettungskräfte zu einem Garagenkomplex an der Rückertstraße im Plauener Ortsteil Haselbrunn gerufen. Laut Mitteilung fanden sie dort einen Jugendlichen mit lebensbedrohlichen Verletzungen vor. Der 16-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Im Nachgang habe man zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre alt) feststellen können, gegen die nun kriminalpolizeilich ermittelt werde. Weitere Angaben könne man aufgrund der laufenden Ermittlungen und des Alters der beiden Beschuldigten derzeit nicht tätigen.