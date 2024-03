Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Nachrichten, Polizeimeldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

In Greiz ertappt man einen mutmaßlichen Dieb und die Vogtlandbahn soll trotz GDL-Streik weiterfahren: diese und andere Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung.

Auf frischer Tat in Greiz ertappt

Am Dienstag, 5. März, gegen 3 Uhr erhielten Beamte der Polizeiinspektion Greiz Nachricht, dass in der Leonhardtstraße in Greiz ein Mann gerade in eine umfriedete Baustelle eingedrungen sei. Bei der Suche auf der Baustelle fanden die Polizisten einen 37-Jährigen, der sich unter einem Bauwagen versteckte. Außerdem hatte er laut Polizei die passende Ausrüstung bei sich, wie eine Sturmhaube, Schraubendreher und Zange. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Klavierabend im Greizer Kulturcafé

Am Mittwoch, 6. März, ab 19 Uhr findet ein Klavierabend im Kulturcafé in der Carolinenstraße 4 in Greiz statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro, worin ein Begrüßungsgetränk enthalten ist. Es wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 01522/18 54 54 6 gebeten.

Weitere Nachrichten aus der Region

Krankenhaus Greiz hebt Maskenpflicht wieder auf

Wie das Greizer Krankenhaus mitteilt, wird die aufgrund steigender, grippebedingter Infektionszahlen erlassene Maskenpflicht mit Wirkung ab Mittwoch, 6. März, wieder aufgehoben.

Kinder spielen in Greiz für Kinder

Eine musikalisch-tänzerische Reise von Kindern für Kinder erwartet Grundschüler am Mittwoch, 6. März, in der Vogtlandhalle Greiz. Um 9.30 Uhr und um 11 Uhr können sie in einem einstündigen Programm von Solisten und Ensembles der Musikschule Greiz und den Tänzern von „tanz(un)art“ eine Reise durch die Möglichkeiten der Musik erleben, wie es in der Ankündigung heißt. Es ist eine Veranstaltung für Grundschulen des Landkreises Greiz.

Kupferkabel im Wert von mehreren 10.000 Euro in Weida gestohlen

Zwischen dem 1. und 4. März brachen Unbekannte in das Umspannwerk in Weida, An den Nonnenfeldern, ein und entwendeten Kupferkabel im Wert von mehreren 10.000 Euro. Auf dem Gelände zerlegten die Täter das auf Kabeltrommeln befindliche Kupferkabel in handliche Stücke und verluden diese auf ein bereitgestelltes Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0058554/2024.

Deutsche-Bahn-Streik: Vogtlandbahn streikt nicht

Die Mitarbeiter der Länderbahn, zu denen auch die von Trilex und der Vogtlandbahn gehören, sind nicht vom bundesweiten Streikaufruf der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) betroffen. Die Gewerkschaft hat den Streik für Donnerstag, 7. März, ab 2 Uhr, bis Freitag, 8. März, 13 Uhr ausgerufen.

Der Grund, warum die Vogtlandbahn weiter rollen soll, ist ein Tarifabschluss, der bereits im Dezember 2023 erfolgte. „Die Länderbahn mit den sächsischen Verkehren Trilex und Vogtlandbahn wird deshalb ihre Verkehrsleitungen nach dem geltenden Fahrplan erbringen“, schreibt die Länderbahn. Mit Einschränkungen sei dennoch dann zu rechnen, wenn es zu einer Streikbeteiligung der relevanten Stellwerke komme, bei den vorangegangenen Streiks habe man den Regelverkehr aber aufrechterhalten. „Wir bitten dennoch alle Reisenden, sich kurz vor Fahrtantritt noch einmal über die gängigen Auskunftsmedien zur gewünschten Reiseverbindung und alle Anschlüsse zu informieren und gegebenenfalls mehr Fahrzeit einzuplanen. Eine verlässliche Reisekette kann während des Streiks nicht gewährleistet werden!“

Es gelte aber folgende Kulanzregel: Alle Fahrgäste, die ihre geplante Reise in der Streikzeit verschieben wollen, könnten ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindungen seien aufgehoben. Das Ticket gelte dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch wenn dafür eine geänderte Streckenführung notwendig werde. Auch dürfe man die Reise vorverlegen und früher fahren.