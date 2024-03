Greiz. Der Kreisvorstand Greiz nominiert Leon M. Walter aus Schmölln. Womit er die Linke im Kreis Greiz zum Erfolg führen will.

Der Kreisvorstand der Linken in Greiz nominiert den 22-jährigen Leon M. Walter für die Landtagswahl. Das Gremium habe sich einstimmig für den gelernten Verwaltungsfachangestellten ausgesprochen, der in Schmölln wohnt.

Er soll im Wahlkreis 40 (Greiz II, Greiz, Weida, Ronneburg) unter anderem gegen CDU-Mann Christian Tischner und Björn Höcke (AfD) antreten. Die Parteibasis müsse die Entscheidung jedoch noch auf einer Mitgliederversammlung bestätigen.

Walter war bisher Landessprecher der Linksjugend Thüringen und ist offizieller Kandidat der Jugendorganisation der Thüringer Linken.

Er wolle zusammen mit den Menschen „für eine lebenswertere Zukunft in Ostthüringen kämpfen“, schreibt er. Es brauche wieder eine Politik, welche auf die tatsächlichen Alltagssorgen Antworten gebe und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln sich auch konsequent dafür einsetze, dass Dinge besser werden.

22-Jähriger will sich für die Linke für Ausbildungsplätze und mehr einsetzen

Ausbildungsplätze, Ärzteversorgung, den Lohnausgleich West-Ost, die niedrigen Renten und was man tun könne, um junge Menschen zurück in die Region zu holen, nennt der 22-Jährige in der Mitteilung als seine wichtigsten Anliegen: „Das sind die brennenden Fragen und keine künstlichen Debatten, ob man Gendern verbieten sollte oder wie man Ausländern das Leben schlechter macht. Meine Antwort auf irgendwelche vom Zaun gebrochenen Kulturkämpfe, die von echten Problemen ablenken sollen, ist ein gemeinsamer Kampf für eine soziale Politik, von der am Ende des Tages die Mehrheit der Gesellschaft profitiert.“

Es müsse gegen Björn Höcke eine politische Alternative geben, „die konsequent für Demokratie und eine solidarische Gesellschaft steht“, heißt es zum Schluss.