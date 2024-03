Greiz. Jörg Leonhardt, alias DJ Leo, hat eine ganz besondere Idee. Er will beim Single-Tanz alleinstehende Greizer zusammen bringen.

Wie viele alleinstehende Menschen in Greiz und Umgebung leben, ist nicht genau bekannt. Doch wenn man die Werte aus dem Mikrozensus des Thüringer Landesamtes für Statistik für den Landkreis zugrunde legt, dürfte die Zahl der Alleinlebenden in und um Greiz locker im unteren vierstelligem Bereich liegen.

Für alle einsamen Herzen, die neben der digitalen Welt einmal „analog“ Kontakte knüpfen und jemanden kennenlernen möchten, gibt es demnächst eine besondere Veranstaltung in Greiz: Der Greizer Jörg Leonhardt aka DJ Leo veranstaltet in der Vogtlandhalle den ersten Greizer Single-Tanz, der für alle, die sich neu verlieben möchten, eine großartige Gelegenheit bieten soll.

Einsame Herzen aus Greiz sind bei DJ Leo sehr willkommen

„In anderen Thüringer Städten wie Kahla und Stadtroda gibt es diese Tanz-Veranstaltungen für Singles bereits seit längerem und die werden stets von hunderten Menschen besucht“, weiß Leonhardt, den alle nur Leo nennen. Er selbst hat als Veranstalter schon zahlreiche Veranstaltungen organisiert, beispielsweise die Greizer DJ-Nächte in der Friedensbrücke und die Reudnitzer Oldienächte. Was lag also näher, als auch einen Single-Tanz in Greiz zu organisieren? „Eine Bekannte von mir fand die Idee auch toll und unterstützt mich jetzt bei der Umsetzung“, freut er sich. Mit der Vogtlandhalle, in der der DJ zur monatlichen Seniorentanzveranstaltung „Darf ich bitten?“ bereits seit längerem die Scheiben auflegt, war schnell ein kongenialer Partner und der Ort für den Greizer Single-Tanz gefunden.

Die Premiere für die Veranstaltung geht am Samstag, 6. April, über die Tanzfläche. DJ Leo will für die musikalische Unterhaltung sorgen und Tanzbegeisterte bis in die späten Nachtstunden auf die Tanzfläche locken. Dazu legt er Hits aus den 1960er- bis zu den 2000er-Jahren sowie aus aktuellen Charts auf. „Also querbeet, das hängt ganz vom Publikumsgeschmack ab. Und natürlich erfülle ich auch Musikwünsche“, kündigt er an.

Single-Tanz am 6. April in der Vogtlandhalle

Eingeladen sind alle – egal, ob sie einen Partner suchen, gerne flirten oder einfach nur Spaß haben wollen. Für die, die jemanden näher kennenlernen möchten, wird es an dem Abend eine besondere Aktion geben. Der Vorverkauf für den ersten Greizer Single-Tanz ist bereits angelaufen. „Es wurden schon einige Tische verkauft, die ausschließlich mit Damen besetzt sind“, freut sich Jörg Leonhardt.

Tickets für den Greizer Single-Tanz gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (E-Mail: info@vogtlandhalle.de, Telefonnummer: 03661/62 880), Restkarten sind am 6. April ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Mehr Informationen: www.vogtlandhalle.de