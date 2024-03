Berga-Wünschendorf. Gleich zwei ehrenamtliche Stadträte in Berga-Wünschendorf haben am Montag ihre Ernennungsurkunden als Beigeordnete erhalten. Warum dies nötig wurde.

Ihre Ernennungsurkunden haben Anfang März die beiden neu gewählten ehrenamtlichen Beigeordneten der zum Jahresbeginn fusionierten Stadt Berga-Wünschendorf erhalten. Im Rathaus Berga hat der beauftragte Bürgermeister, der parteilose Heinz-Peter Beyer, die Berufung zum „Ehrenbeamten auf Zeit“ ausgesprochen. Die Ernennung der beiden erfahrenen Stadträte Frank Wöllner aus Berga zum 2. Beigeordneten und Harals Caba (als 1. Vertreter des Bürgermeisters) gilt allerdings nur wenige Monate, nämlich bis zum Ablauf der aktuellen Wahlperiode.

Zwei Beigeordnete für Stadt im Landkreis Greiz sollen Risiken minimieren

Harald Caba von der Wünschendorfer Freien Wähler-Gemeinschaft war bereits in seinem Heimatort Beigeordneter des Bürgermeisters Marco Geelhaar und dessen Stellvertreter. Sein Amtskollege Frank Wöllner bekleidete nach dem Tod des früheren Beigeordneten Sebastian Neubert dieses Amt in der Stadt Berga. „Durch die Fusion der beiden Gemeinden, mussten wir uns hier neu aufstellen. Wie wichtig es ist, Vertreter zu haben, ist voriges Jahr deutlich geworden, als ich krank war und mein Stellvertreter verstorben ist. Eine Stadt braucht einfach einen Zeichnungsberechtigten“, macht Heinz-Peter Beyer klar, dass eine solche Situation keinesfalls mehr eintreten soll.

Kosten für weiteren Beigeordneten in der neuen Stadt Berga-Wünschendorf sind eher unbedeutend

Gerade in diesem Jahr, in dem zahlreiche Wahlen anstehen, ist die breite Aufstellung der Rathausspitze aus seiner Sicht unabdingbar. „Man muss sich ja nur mal vorstellen, ich würde ausfallen, dann hätte die Kommunalaufsicht erst wieder jemanden bestimmen müssen, der für die Stadt Verantwortung übernimmt. In der Verwaltung und im Stadtrat waren wir uns einig, dass wir dieses Risiko mit zwei Beigeordneten minimieren wollen“, sagt Beyer und verweist darauf, dass dadurch die entstehenden Kosten kaum höher lägen. Denn als ehrenamtliche Stadträte erhalten die beiden Ernannten ohnehin eine überschaubare Aufwandsentsschädigung. Diese steige für Caba und Wöllner somit nur unbedeutend. Hingegen sanken die Kosten in der neuen Struktur vor allem auch durch die Reduzierung der Zahl der Ortsteilbürgermeister.

Nach der Fusion hat die Stadt Berga-Wünschendorf nur noch zwei Ortsteilbürgermeister – einen für jeden Ortsteil. Bisher hatten Dörfer sowohl in Berga (in Ober-und Untergeißendorf, Tschirma sowie für Clodra, Dittersdorf, Zickra und für Wolfersdorf, Werndorf, Großdraxdorf) als auch in Wünschendorf (für den Ortsteil Mosen) eine eigene Vertretung.

Bürgermeisterwahl wirft ihre Schatten voraus: Bewerbungen noch bis 12. April möglich

Apropos Vertretung: Wenn die Berga-Wünschendorfer am 26. Mai zur Wahl des Stadtrates an die Wahlurnen gerufen werden, bestimmen sie auch, wer künftig die Geschicke der 6.000-Seelen-Stadt verwalten soll. Der amtierende Bürgermeister Heinz-Peter Beyer wird dafür aus Altersgründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Wer gern die Leitung der fusionierten Stadt übernehmen möchte, muss seine Unterlagen zur Bürgermeisterwahl bis zum 12. April einreichen. Wer als Einzelperson antreten will, muss vorher Unterstützerunterschriften sammeln, während im Stadtrat vertretene Fraktionen mit eigenen Kandidaten ohne Unterstützervotum auskommen. Wer seinen Hut in den Ring wirft, ist noch nicht bekannt. „Meines Wissens sind mehrere Interessenten im Gespräch, aber es gibt wohl noch nichts Offizielles“, so der amtierende Stadtchef.