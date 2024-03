Greiz/Zeulenroda-Triebes. Auf der Osterburg Weida sind die Ritter los und weitere Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung

Nachrichten und Veranstaltungsmeldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region:

Virtuelle Realitäten in der Greizer Schwimmhalle ab dem zweiten Tauchgang günstiger

Die Virtual Reality-Aktivitäten in der Greizer Schwimmhalle erfreuen sich großer Beliebtheit. „Unsere Erwartungen sind mehr als erfüllt worden. Es läuft wirklich gut“, freut sich Schwimmbad-Chef Jan Fleischer. Mittels VR-Brille können die Gäste zum Preis von sechs Euro für einige Minuten in sagenhafte Unterwasserwelten abtauchen. Nun gibt es eine kleine Rabattaktion. Wer einen zweiten Tauchgang unternehmen möchte, erhält zwei Euro Nachlass und wer gar nicht genug bekommen kann, kann auch den dritten Film für nur vier Euro zusätzlich unter Wasser genießen. Zur Auswahl stehen Tauchgänge zu einem Korallenriff, zu einem Schiffswrack und ein Ausflug ins Weltall.

Stadtrat tagt in Berga-Wünschendorf

Am 14. März findet eine Stadtratssitzung von Berga-Wünschendorf, 19 Uhr, im Klubhaus statt. Bürger können in der Einwohnerfragerunde ihre Anliegen an die Stadt vortragen. Es werden Informationen aus dem Rathaus vorgetragen. Die Änderung von doppelten Straßennamen, die Vereinheitlichung der Postleitzahl für die Stadt Berga-Wünschendorf und die Aufstellung des Bebauungsplanes für den Recycling-Park Wünschendorf stehen auf der Agenda der Sitzung.

Am Samstag wieder Trödelmarkt in Greiz

Die Akteure des Greizer Trödelmarktes laden am Samstag, dem 9. März, wieder in den Greizer Papiermühlenweg ein. Das Markttreiben im ehemaligen Greika-Werk II/1 findet zwischen 8 und 14 Uhr statt. Die Händler bieten in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans und Raritätenjägern höher schlagen lässt – von altehrwürdigen Spielgeräten über Puppen, Porzellan, Bücher, historische Accessoires, Kunstobjekte und technische Gerätschaften bis hin zu aufgearbeitetem Mobiliar aus früheren Zeiten. Selbstverständlich ist auch jeder willkommen, der einfach gerne einmal in Dingen aus Uromas Zeit stöbern möchte. Die Zufahrt ist ausgeschildert, der Eintritt ist frei.

Weitere Nachrichten aus der Region

Werkzeugbauer aus Wöhlsdorf lädt potenzielle Azubis ein

Die Firma Roth Werkzeugbau aus Wöhlsdorf (Stadt Auma-Weidatal) lädt für kommenden Samstag, dem 9. März, von 9 bis 12 Uhr zu einem ersten Schüler-Erlebnistag ein. Dabei gibt es Einblicke in das Unternehmen. An verschiedenen Stationen können sich die Schüler von der Planung bis zum Endprodukt informieren, was den Beruf eines Werkzeugmechanikers ausmacht. Man kann zudem das Unternehmen und das Team kennenlernen. Eingeladen sind auch die Eltern potenzieller Auszubildender.

Zweimal Viva-Kino in der Kreuzkirche Zeulenroda

Am Freitag, dem 8. März, ab 20 Uhr, läuft in der Kreuzkirche Zeulenroda beim Viva-Kino der Film: „Ich bin dein Mensch“ („I‘m your man“) von Maria Schrader aus dem Jahr 2021. Der Film handelt von Alma, einer Wissenschaftlerin am Pergamon-Museum Berlin. Um an Forschungsgelder zu kommen, lässt sie sich zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Studie überreden. Drei Wochen lang soll sie mit einem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter zusammenleben, dessen künstliche Intelligenz darauf angelegt ist, der perfekte Lebenspartner für sie zu sein.

Am Sonntag, 10. März, ab 15.30 Uhr steht dann der Familienfilm „Jim Knopf und die wilde 13“ auf dem Programm. Die Realverfilmung, die auf dem bekannten Buch von Michael Ende basiert, stammt von Regisseur Dennis Gansel und aus dem Jahr 2020. Unter anderem treten darin Annette Frier, Uwe Ochsenknecht und Christoph Maria Herbst auf.

„Vier Jahreszeiten“ und Weltenbummler im 10arium Greiz

Eine Aufführung innerhalb der Konzertreihe „Naumann Classix“ eröffnet die Frühlingssaison im 10arium in der Friedrich-Naumannstraße in Greiz. Am 15. März, ab 19.30 Uhr spielen 14 Musiker der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach mit Konzertmeister Sergei Synelnikov die vier Violinkonzerte der „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi. Es dirigiert Michael Konstantin vom Theater Plauen-Zwickau, der auch die vier Gedichte vortragen will, die den Konzerten ursprünglich vorangingen. Quasi für die beliebte „fünfte Jahreszeit“ soll außerdem die Serenata notturna zu hören sein, mit der Mozart den Salzburger Karneval 1776 untermalte. Das Konzert soll der Auftakt für den „Greizer Klangfrühling“ sein, schreibt der Verein: eine Reihe besonderer Konzerte in verschiedenen Stilrichtungen, die das 10arium in Zusammenarbeit mit regionalen Musikgruppen und Vereinen verwirklichen will.

Am 17. März, ab 17 Uhr gibt es dann einen Multi-Vision-Vortrag, in dem der Weltenbummler Holger Guse mit vielen Bildern einen Teil seiner fünfjährigen Weltreise vorstellen will. Allein in einem Kanu bereiste er den Yukon River von Kanada bis zur Beringsee und erlebte dabei den Polarkreis im Mittsommer und die Flora und Fauna im Norden Amerikas. Tickets gibt es in der Tourist-Information im Unteren Schloss (Telefonnummer: 03661/68 98 15), montags von 17 bis 20 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße 10 sowie online im Tickettoaster des 10ariums.

Mittelalterspektakel auf der Osterburg Weida

Zum großen mittelalterliches Burgspektakel in Weida auf der Osterburg wird am Wochenende, 16./17. März eingeladen. Handwerker- und Händlerstände wie Kürschnerei, Holzschnitzer, Öl- & Porzellanmalerin, Brettchenweberin oder Brandmalerei wir es geben. Dazu Unterhaltung mit Gaukler „Laut‘n Hals“, einem Puppenspieler oder der Feuer- und Fakirshow mit „Braxas A“. Im Ritterlager kann man die „Ritter von der Osterburg“ beim Lagerleben beobachten. Auch für Kinder stehen eine Reihe von Angeboten bereit. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. An diesem Wochenende ist zudem der Eintritt in das Museum inklusive.