Greiz/Zeulenroda-Triebes. Semino Rossi lädt zum Gala-Abend und mehr Meldungen und Veranstaltungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Umgebung.

Die Polizeimeldungen, Veranstaltungsankündigungen und Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region.

Brand in einer Firma in Ronneburg

Nachdem Freitagmorgen, am 8. März, gegen 08.20 Uhr, bei der Rettungsleitstelle die Meldung zu einem Brand in einer Firma in der Brunnengasse in Ronneburg einging, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort aus. Wie sich vor Ort herausstellte, brach in einer Anlage der Firma ein Feuer aus. Zum Glück konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Hinweise auf verletzte Mitarbeiter lägen der Polizei nicht vor.

Führung über das Greizer Wahrzeichen

Eine über 800-jährige wechselvolle Geschichte bringt das Obere Schloss in Greiz mit sich. Spektakuläre Baufunde eines romanischen Backsteinbaus schenken dem Bauwerk eine überregionale Bedeutung. Als mittelalterliche Wehranlage mit mehrgeschossigem Palas- und Wohnraum und sogar eigener angeschlossener Kapelle, war das Obere Schloss eine richtig große Nummer. Mit der Tourist-Information Greiz kann man nun bei einer Führung eine Zeitreise bis ins Mittelalter unternehmen. Der Rundgang führt Gäste über das Außengelände und gibt Einblick in sonst nicht zugängliche Räume und Baukörper. Ein besonderer Höhepunkt wird die Besteigung des Schlossturmes sein. Die Führung startet am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr am Torhaus des Oberen Schlosses. Karten im Vorverkauf gibt es in der Tourist-Information im Unteren Schloss.

Zwei Kurse der Handwerkskammer in Zeulenroda

Die Handwerkskammer für Ostthüringen bietet in ihrer Bildungsstätte in Zeulenroda zwei neue Excel-Kurse an. Der Excel-Grundkurs findet am 12. und 13. März, jeweils von 8 bis 15 Uhr, statt. In einem Aufbaukurs am 19./20. März, jeweils von 8 bis 15 Uhr, wird dann das Wissen vertieft. Eine Förderung der Lehrgänge ist möglich. Mehr Informationen und die Anmeldung: in der Bildungsstätte Zeulenroda bei Heike Kraske, Telefonnummer: 036628/7 33 12 oder per E-Mail: kraske@hwk-gera.de.

Weitere Nachrichten aus der Region

Gala-Abend mit Semino Rossi in der Vogtlandhalle Greiz

Zu einem Gala-Abend mit dem argentinisch-italienischem Sänger Semino Rossi wird am Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr in die Vogtlandhalle Greiz eingeladen. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (Mail: info@vogtlandhalle.de, Telefonnummer: 03661/62 880 ) oder in der Tourist-Information Greiz (E-Mail: tourismus@greiz.de, Telefonnummer: 03661/70 32 93) sowie bei eventim.de.

Gesang trifft in Greiz Tasten

Ein weiteres Abteilungskonzert der Musikschule Greiz, diesmal das der Abteilung Tasteninstrumente und Gesang, findet am Samstag, dem 9. März, ab 10.30 Uhr im Weißen Saal des Unteren Schlosses statt. Unter Leitung von Cirsten Wetzel musizieren Schüler der Abteilungen. Auf ihren Instrumenten, dem Klavier, Keyboard und Akkordeon oder nur mit der Stimme stellen sich die Solisten dem Publikum vor. Unterhaltsame, populäre Stücke oder Klassiker sind dann zu hören. Das nächste Konzert dieser Art wird dann den Holzbläsern und Streichern vorbehalten sein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Ohne Führerschein in Sorge-Settendorf gefahren

Am 7. März, gegen 10.10 Uhr unterzogen Beamte der Polizei Greiz einen 61-jährigen Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle in Sorge-Settendorf. Bei der Überprüfung der Fahrzeugpapiere stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis mehr hat. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Zugedröhnt Auto in Greiz gefahren

Als Polizeibeamte am 7. März, gegen 15.20 Uhr, einen 23-jährigen Autofahrer in der Irchwitzer Straße kontrollierten, zeigte ein Drogenvortest, dass der junge Mann kürzlich Cannabis konsumiert hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt für den 23-Jährigen vorerst untersagt. Gegen den Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Es droht nun eine Geldstrafe von 500 Euro sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister.

Messer von Polizei in Greiz beschlagnahmt

Als Beamte der Polizei Greiz am 7. März, gegen 22.20 Uhr einen 46-jährigen Mann am Dr.-Rathenau-Platz in Greiz kontrollierten, fanden sie ein verbotenes Einhandmesser auf. Da dies nach dem Waffengesetz ein verbotener Gegenstand ist, wurde das Messer beschlagnahmt und gegen den Mann ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.