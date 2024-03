Eula/Greiz. Das blinde Kalb Finchen findet im Schutzhof in der Eulamühle eine Freundin und neuen Lebensmut. Doch es braucht noch menschliche Hilfe.

Der Pferdeschutzhof Saara ist in der neuen Heimat an der Eulamühle angekommen.

Dank einiger Helfer haben Betreiber und Tiere auch den schwierigen Winter überstanden.

Sorgen macht aber das blinde Kalb Finchen, für das man gerne eine eigene Weide bauen würde. Doch das Geld ist knapp.

Wenn man Finchen so sieht, käme man nie auf den Gedanken, dass es dem Kalb an etwas fehlen könnte oder dass noch vor Kurzem nicht klar war, ob es überhaupt überleben würde. Es ist regelrecht verschmust, schmiegt sich an Kerstin Kubik an, fordert seine Streicheleinheiten vehement ein. Nur eins fällt auf: Finchen richtet sich nicht nach ihren Augen, sondern reagiert vor allem auf Geräusche und Geruch. Sonst scheint es dem Kalb pudelwohl zu gehen.

Seit Geburt blind: Kalb Finchen bräuchte dringend Hilfe

Doch das war nicht immer so: „Die ersten Tage wussten wir nicht, ob unser Finchen es schaffen würde“, sagt Kerstin Kubik, ehrenamtliche Chefin des Pferde-Schutzhofes, der sich seit circa anderthalb Jahren an der Eulamühle angesiedelt hat.

Finchen ist ein Kalb, nur wenige Monate alt. Eigentlich sollte sie in einer Agrargenossenschaft als Milchkuh leben, kam dann aber völlig blind auf die Welt. Für die Milchwirtschaft konnte sie damit nicht eingesetzt werden, töten wollte man Finchen aber auch nicht. „Über Umwege“, sagt Kubik, landete sie in der Eulamühle und bei den ehrenamtlichen Großtierheim-Betreibern.

Der Pferdeschutzhof in der Eulamühle. © Pferdeschutzhof Saara | Kerstin Kubik

Neuer Lebensmut dank „Freundin“ Lisa

Die ersten Tage seien schwierig gewesen: „Sie lief in der Box immer nur im Kreis, hatte kaum Orientierung. Wir haben uns schon große Sorgen gemacht.“ Doch dann kam man auf eine geniale Idee: Lisa musste helfen. Lisa ist ein Kalb wie Finchen. Jung, verspielt und gesund. Und das Wunder geschah: Finchen blühte auf. „Sie orientiert sich an ihr, läuft ihr hinterher und tobt inzwischen sogar mit ihr. Sie sind gute Freundinnen geworden.“ Ein Stein fiel Kubik ihrer Tochter Lilly, die auch mit auf dem Hof wohnt, vom Herzen.

Doch ganz sind die Sorgenfalten deswegen noch nicht verschwunden. Denn eigentlich wäre für die artgerechte Haltung nötig, dass Finchen auch auf die Wiesen kann, gerade jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings wieder scheinen. Fläche gibt es auf dem weitläufigen Grundstück genug. Doch so einfach, wie das klingt, ist es aufgrund Finchens Erblindung nicht. Zu den großen Tieren auf dem Hof kann sie nicht mit auf die Weide, zu groß die Gefahr, dass es zu Reibereien kommt. Auch die typischen Elektro-Zäune sind für das Kalb eher Gefahr als Hilfe: Es sieht die Drähte nicht, würde Gefahr laufen, in sie hineinzulaufen.

Am liebsten würde man eine große Wiese direkt am Stall für das Kalb nutzen, damit es auch immer dort ein und aus gehen kann. Das müsste die Fläche aber mit einem festen Zaun umstellt werden, sprich mit Holzpfosten und -brettern.

Kerstin Kubiks Tochter Lilly mit Billy beim Baden in der Elster. © Pferdeschutzhof Saara | Kerstin Kubik

Doch das koste schnell einmal zwischen 3000 und 4000 Euro, sagt Kubik. Geld, das der Verein, der sich fast nur aus Spenden finanziert, nicht ohne Weiteres hat. „Vielleicht findet sich ja jemand, der Finchen helfen möchte“, hofft die Schutzhof-Betreiberin, oder mehrere Menschen, die eine Patenschaft für das Tier oder die lebensrettende Freundin Lisa abschließen. Damit wären auch Tierarzt- und Futterkosten besser abzudecken. Das würde den Helfern einige Sorgen nehmen und eine artgerechte Haltung ermöglichen. „Wir könnten die Fläche dann sogar teilen, damit immer frisches Gras da ist.“

Paten würden Finchen und Lisa helfen

Froh ist Kubik, dass die Situation des Hofes nicht mehr ganz so bedrohlich ist, wie sie es noch vor ein paar Monaten war. Durch einen OTZ-Beitrag seien einige Spenden zusammengekommen, mit denen über den Winter Heu-, Stroh-, andere Futter- und auch Tierarztkosten gestemmt werden konnten. Zudem fanden sich Kinder, die sich nun mit um die Vierbeiner kümmern. „Darüber sind wir super glücklich, auch wenn wir uns natürlich immer über noch ein paar mehr freuen.“ Doch die Hilfe ermöglicht, dass man jetzt auch etwas in die Zukunft schauen kann. In den Sommer beispielsweise, wenn man wieder ein paar Campingmöglichkeiten anbieten will. Zudem denkt man über einen Tag der offenen Tür oder ein Hoffest im Mai/Juni nach, wenn sich genug Helfer finden. Zuvorderst dreht sich aber erst einmal alles um Finchen und ihre Zukunft. „Wir würden ihr wirklich gerne die artgerechte Haltung bieten, die sie verdient hat.“

Mehr Informationen gibt es bei Kerstin Kubik unter der Telefonnummer 0171/205 19 14 oder auf der Internetseite www.pferdeschutzhof-saara.de