Bernsgrün. Lama-Trekking: Entdecke den Landkreis Greiz mit kuscheligen Begleitern. Diese Pension bietet Lamawanderungen an.

Ein nicht alltäglicher Anblick in Bernsgrün. Katrin Liesch vom Gäste- und Seminarhaus Selbstgemacht in Arnsgrün und ihre Tochter Luna nebst Annekathrin Kuntke sind mit zwei Lamas auf Frühlingswanderung. Töchterchen Luna wurde mit den flauschigen Freunden vom Kindergarten Arche Noah in Bernsgrün abgeholt.

Lamawanderungen sind ein unvergessliches Abenteuer und Entspannung in der Natur für Groß und Klein. In Arnsgrün und Umgebung sind dank Katrin Liesch diese Wanderungen der besonderen Art möglich. Das Lama (Lama glama) ist eine Art der Kamele. Es ist in den südamerikanischen Anden verbreitet. Lamas und Alpakas unterscheiden sich nur im Äußeren. Anatomisch handelt es sich um ein und dieselbe Tierart.