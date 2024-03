Zeulenroda. Vom Traum zur Berufung: Wie Worte die Welt formen und das Positive sichtbar machen.

Einmal nur aus Liebe das machen, was man schon immer tun wollte. An einen alten Kindertraum dachte ich, als ich am Wochenende in der Keramikwerkstatt von Mechthild Schinnerling zum Tag der offenen Tür vorbeischaute. In der Schule zu DDR-Zeiten wurden wir ab der ersten Klasse regelmäßig gefragt, was wir später mal werden wollen. Ich wusste es bis zur achten Klasse immer ganz genau: Töpferin. Nichts anderes wollte ich. Ich wollte im Ton versinken. Es erschien mir reizvoll, den ganzen Tag Dinge zu formen, ganz still bei mir zu sein, mich über den Ton ausdrücken zu können. Ich erntete damals in der DDR nur sanftmütiges Lächeln meiner Lehrer. Ab der achten Klasse wurden die Fragen eindringlicher. Nein, gestalten wollte ich unbedingt.

Heute weiß ich, dass ich einen Beruf gefunden habe, bei dem ich mich ganz vielfältig ausdrücken kann. Zum einen über meine Fotografie, die ich auch beruflich nutzen kann, zum anderen kann ich mit Worten und Sätzen Menschen ein Gesicht und eine Stimme verleihen, die sonst nicht sichtbar wären. Ich forme mit Worten und mache die Welt sichtbar, wie sie ist.

Das Schöne und Gute und das, was uns als Menschen antreibt, will ich zeigen. Die Welt besteht nicht nur aus den Schlechtigkeiten, wie man meinen könnte, wenn man sich viel in den sozialen Medien herumtreibt. Sondern sie besteht auch aus ganz viel Herzblut und Engagement all jener im Landkreis Greiz und anderswo, die unser Leben ein Stückchen schöner und besser machen. Heute weiß ich, dass ich meine Berufung gefunden habe und ich liebe, was ich tue. Denn am Anfang war das Wort. Und Wörter oder Gedanken formen die Welt. Darum lege ich den Fokus auf das Positive.