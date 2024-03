Landkreis Greiz. Man kann die kleinteilige Wirtschaftsstruktur im Kreis Greiz loben, weil sie eine hohe Resilienz mit sich bringt. Zukunftstechnologie ist aber noch selten.

Die Wirtschaftsstruktur im Kreis Greiz ist so kleinteilig und spezialisiert, dass man ihr eine große Resilienz unterstellen kann. Klar ist man weit von den Boom-Regionen entfernt, was es für die Wirtschaftsförderer nicht einfach macht. Aber dass es viele „Hidden Champions“, also hoch spezialisierte Branchenführer gibt, macht Mut für die Zukunft. Ein Blick in die Nachbarregion Zwickau zeigt, was der Nachteil einer Monostruktur ist.

Wirtschaftliche Monostrukturen bergen große Risiken.

Wenn dort VW ordentlich prosperiert, dann sprudeln die Steuereinnahmen und im Umfeld entstehen viele Firmen, die hier zuliefern. Wenn VW aber einen Schnupfen hat (wie derzeit, wegen der E-Auto-Absatzflaute), dann liegen die Kommune und die Zulieferindustrie zeitgleich mit einer heftigen Lungenentzündung darnieder, um mal ein medizinisches Bild zu nutzen. Insofern ist man im Landkreis Greiz aufgrund der Vielfalt der Wirtschaft gut aufgestellt. Klappt es mit der Fachkräfteausbildung könnte man hier in eine gute Zukunft gehen.

Kreis Greiz darf Chancen für Zukunftstechnologien nicht verpassen

Derweil täte die Wirtschaftsförderung gut daran, in die Zukunft zu schauen. Denn die nächste industrielle Revolution hat längst begonnen. Digitales High-Tech und künstliche Intelligenz machen derzeit noch zu oft einen Bogen um den Landkreis. Im benachbarten Vogtlandkreis baut die weltweit agierende Softwarefirma GK Software ein Forschungszentrum für KI in eine hergerichteten Industriebrache. In dieser Branche ist die Gewinnung auch internationaler Fachkräfte leichter: Die Mitarbeiter haben die Chance, von überall auf der Welt zu arbeiten. Das kommt modernen Ansprüchen an die Arbeitswelt nahe. Diesen technologischen Schritt fördertechnisch zu verpassen, wäre eine vergebene Chance.