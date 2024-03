Landkreis Greiz. Von bekannten Briefkastensprenger über den vermissten Finnley aus Glauchau bis zu Aktionen zum Weltverbrauchertag

Briefkastensprenger „übernachteten“ im Polizeirevier

Am 10. März, gegen 21.30 Uhr teilte eine Greizerin mit, dass soeben ihr Briefkasten in der Schulstraße mittels eines Böllers gesprengt wurde. Außerdem seien die Täter mit einem Pkw weggefahren. Durch Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Polizeiinspektion Greiz zeitnah zwei 19-jährige polizeibekannte Männer aufgreifen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Autos und der Personen wurde ein Polenböller und ein Schlagstock aufgefunden. Gegen die beiden wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des Verdachtes des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Damit die zwei polizeibekannten Männer nicht weitere Straftaten in dieser Nacht begehen, wurden beide in sogenannten Unterbindungsgewahrsam genommen und erst am Morgen des Folgetages wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei Verkehrskontrolle Pkw-Fahrer unter Alkohol gestellt

Am 10. März, gegen 14.40 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz einen 60-jährigen PKW- Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofsstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, sodass der Mann in der PI Greiz einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest unterzogen wurde. Dort ergab die Messung einen Wert von 0,74 Promille. Entsprechend wurde gegen den 60-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Bei erstmaligem Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze droht ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro plus Verwaltungskosten und Auslagen.

Mitglieder des Hauptausschusses treffen sich in Zeulenroda-Triebes

Am Mittwoch, dem 20. März, findet um 18 Uhr, im Rathaussaal des Amtsgebäudes in Zeulenroda-Triebes eine Sitzung des Hauptausschusses statt. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen Beschlussfassungen und die Ersatzbeschaffung eines Multicar M31 C kurz für den Bauhof Zeulenroda.

Mitglieder des Hauptausschusses in Auma treffen sich am Mittwoch

Am Mittwoch, dem 13. März, um 18.30 Uhr, treffen sich die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadt Auma-Weidatal im Sitzungssaal des Rathauses, Marktberg 9, zu ihrer nächsten Sitzung.

15-Jähriger aus Glauchau vermisst: Junge wird wohlbehalten gefunden

Seit dem 4. März wurde der 15-jährige Finnley Chris T. aus Glauchau vermisst. Er verließ am 4. März die elterliche Wohnung in der Lessingstraße in Glauchau und war seitdem unbekannten Aufenthalts. Letztmalig stand man vergangenen Samstag mit ihm per Textnachricht in Kontakt. Der Teenager wurde nach Polizeiangaben nun wohlbehalten aufgefunden.

Weltverbrauchertag in Gera mit Gratis-Beratung und vielen Informationen

Verbraucherschützer geben Rat und Tipps zu Vertragsrecht, Energieverträgen sowie Heizungstausch und Fördermitteln am 15. März zum Weltverbrauchertag in Gera. Bereits einen Tag zuvor, am 14. März, lädt die Verbraucherzentrale Thüringen in ihre Beratungsstelle nach Gera ein. Interessierte können hier das Angebot der Beratungsstelle kennenlernen. Von 9 bis 16 Uhr beantworten die Verbraucherschützer in ihrer Beratungsstelle in der Geraer Humboldtstraße 14 die Fragen der Ratsuchenden. Bei ihnen ist richtig, wer Ärger mit Verträgen, Abos, Gewährleistung, Dating-Plattformen oder Ähnlichem hat. Beantwortet werden auch Fragen zu Strom- und Gasverträgen sowie zu den Themen Heizungstausch, Fördermittel und energetisches Sanieren. Die Beratung an diesem Donnerstag ist kostenfrei. Eine Terminreservierung für die Vor-Ort-Beratung in Gera ist ab sofort unter Telefon 0365 / 8 31 01 10 bzw. unter 0361 / 555 14 0 möglich.

Sonntagsgespräch des Hohenleubener Altertumsvereine steigt diese Woche in Greiz

Eine lange Tradition haben die Sonntagsgespräche in Hohenleuben im Museum Reichenfels. Dabei findet auch immer ein Termin im Jahr außerhalb des Museums statt. Neu ist ab diesem Jahr, dass dazu nur Vereinsmitglieder des Vogtländischen Altertumsforschenden Vereins Hohenleuben und des Freundeskreises des Museums Reichenfels eingeladen werden – als besonderes Dankeschön für ihre Mitgliedschaft und damit auch finanzielle Unterstützung des Museums. So steht am Sonntag, den 17. März, ein Besuch im Oberen Schloss in Greiz an. Der Architekt Matthias Hamann, der das Schloss wie seine Westentasche kennt, wird bei einer Baustellenführung nicht zugängliche Bereiche präsentieren. Mit dieser exklusiven Veranstaltung, die immer im März einen besonderen Besuch auf dem Programm haben wird, möchte der Verein auch neue Mitglieder werben. Treffpunkt ist am Sonntag um 10 Uhr auf dem Parkplatz Westernhagen-Platz. Von da weg geht es mit dem „Zölli-Express“ zum Oberen Schloss. Die Führung dauert rund eine Stunde. Gegen 11.30 Uhr fährt der „Zölli-Express“ die Teilnehmer wieder zurück zum Westernhagen-Platz.