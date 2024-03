Zeulenroda-Triebes. Wenn die Band Scheinheilig - die Unheilig Tribute Band auf der Seestern-Bühne spielt, dann sind auch Zeulenroda-Triebeser unter den Musikern

Die jüngsten Musiker aus der Musikschule „Fritz Sporn“ Zeulenroda-Triebes sind jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Obwohl ihr großer Auftritt erst am 25. Mai bevorsteht. Dann nämlich werden die jungen Musikerinnen und Musiker während des Konzertes von „Scheinheilig - die unheilige Tribute Band“ auf der Seestern Panoramabühne am Zeulenrodaer Meer die großen Profi-Musiker sangesfreudig und musikalisch unterstützen.

In diesem Jahr stehen gut 15 junge Musiker auf der Bühne

Schon im vergangenen Jahr haben acht Schülerinnen und Schüler der Zeulenrodaer Musikschule das Konzert von Scheinheilig in der Dreieinigkeitskirche unterstützt und damals gab Angela Lindner, Pädagogin an der Musikschule und Ukulelen-Lehrerin, denjenigen, die ihren Auftritt mit Bravour bestanden haben, ein Versprechen: Wenn die Band noch einmal ein Konzert in Zeulenroda-Triebes gibt, dann dürft ihr alle wieder dabei sein.

Ein zweites Konzert kam schneller, als die Kleinen es gedacht haben. Dieses Mal suchten sich die Profi-Musiker die Panorama-Bühne am Zeulenrodaer Meer als Spielort aus. Für die jungen Musiker ein zusätzliches Highlight. „Das ist schon toll, auf einer solch großen Bühne spielen zu dürfen“, sagt die 13-jährige Paula aus Weißendorf. Zusammen mit Heidi und Mathilda und noch einigen anderen jungen Musikerinnen und Musikern standen sie schon im vergangenen Jahr zum Konzert der Band mit auf der Bühne.

Paula, Heidi und Mathilda sowie alle anderen freuen sich riesig auf das Konzert

Für Paula, die zehnjährige Heidi und die 11-jährige Mathilda aus Zeulenroda-Triebes ist es die pure Freude, wenngleich sie auch heute schon ein bisschen aufgeregt sind. Das letzte Mal wäre es ganz schön laut gewesen, erzählt Paula. Sie hätten genau neben dem Schlagzeug gestanden und während die Musiker Stöpsel in den Ohren hatten, mussten sie es aushalten. Einmal hätte sie sich im vergangenen Jahr verspielt. Und Heidi auch. Aber das hätten die Zuhörer gar nicht bemerkt, sagen sie.

Ganz schön mutig, der sechsjährige Theodor. Er fühlt sich wohl unter den Großen und nimmt schon bei Angela Lindner Einzelunterricht. © Heidi Henze | Heidi Henze

Ihre Lehrerin Angela Lindner ruft auch am Montagabend zur ersten gemeinsamen Probe in der Musikschule immer wieder: „Bitte denkt daran, wir spielen in h-Moll.“ Ganz automatisch gehen die Blicke der kleinen Musiker dann auf ihr Instrument, der Ukulele und ihre Hände sitzen auf den Saiten, die sie nun kontrollieren.

Doch was spielen sie eigentlich?

Die Profi-Musiker haben Unterstützung bei dem Song: „Geboren um zu leben“ angefordert. Das letzte Mal hätte zu diesem Song noch die Musik im Hintergrund gespielt, erzählen die jungen Musikerinnen. Wahrscheinlich haben sie uns nicht zugetraut, dass wir es spielen können, sagt Paula. Doch in diesem Jahr müssten es die Musiker eigentlich wissen: „Wir können es“, treten die drei ganz selbstbewusst auf. Mathilda ist von der Ukulele zur Gitarre gewechselt und wird zum Konzert singen. Doch dabei sein ist alles.