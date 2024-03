Zeulenroda-Triebes. Heidi Henze weiß, wie wichtig der Handwerksberuf ist

Die Rolle eines Handwerksbetriebes wurde über viele Jahre mächtig unterschätzt, wenn nicht sogar vernachlässigt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde größeren Wert darauf gelegt, einen hohen Schulabschluss nachweisen zu können. Also, Abitur zu machen. Dabei weiß ich sehr wohl, wie wichtig eine gute Schulbildung ist. Doch was nutzen uns zig junge Menschen, die zwar wahre Mathematik-, Physik oder Chemie-Asse sind und im wahren Leben zwei linke Hände haben. Hier kommt die Rolle des Handwerks dann so richtig zum Tragen.

Gerade in den vergangenen fünf bis zehn Jahren hat wohl ein jeder schon einmal zu spüren bekommen, wie es ist, wenn keine Fachkraft zur Stelle ist, wenn der Schuh drückt. Der Wohnung eine neue Farbe zu verpassen, mag ja noch in Eigeninitiative gehen, aber an einem Auto selbst Hand anzulegen, scheint fast aussichtslos. Wenn wir dann lange auf einen Termin in der Werkstatt warten müssen, dann sind wir enttäuscht. Wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann erinnere ich mich sehr wohl an Ehrfurcht und Respekt, wenn ein Handwerker kam und in unserem Frauenhaushalt so manche handwerkliche Tätigkeit ausführte. Und heute, bei Roland Feig, ist es nicht anders. Wenn er von seiner Arbeit spricht und seine Augen blitzen, dann weiß ich, dass er mit Fug und Recht stolz ist, auf sein erfülltes Arbeitsleben. Zollen wir alle dem Handwerk entsprechenden Respekt, vielleicht entscheiden sich dann auch wieder mehr junge Leute, einen handwerklichen Beruf zu erlernen.