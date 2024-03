Greiz. 2024 gibt es deutlich mehr Bewerber für die AfD-Listenplätze im Kreis Greiz als zur Wahl 2019. Das sind die Kandidaten.

Mit 22 Bewerbern geht die AfD mit einer fast verdoppelten Liste gegenüber 2019 in die Wahl zum Kreistag Greiz. „Auf unserer Liste findet man keine ‚Nazis‘, sondern Menschen aus der Mitte der Gesellschaft“, sagt der parteilose AfD-Fraktionsvorsitzende Torsten Röder. „Sie kandidieren aus Sorge um die Zukunft dieses Landes. Sie sorgen sich um den Erhalt des hart erarbeiteten Wohlstandes der Bevölkerung, um den wegbröckelnden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.“ Tosten Röder tritt als Spitzenkandidat für die Kreistagsliste zur Wahl am 26. Mai an.

Die offene Liste des AfD-Kreisverbandes (KV) Greiz enthält neben Parteimitgliedern auch parteilose Kandidaten. Neben Röder komplettieren Thomas Trommer (AfD) und Andreas Stiller (AfD), die beiden Sprecher des AfD-Kreisverbandes Greiz, das Spitzentrio dieser Liste. Das Kommunalwahlprogramm ist nahezu fertig. Fokussiert werde sich auf die Probleme vor Ort.

Kreis Greiz: Torsten Röder will Transparenz im Kreistag vorantreiben und blickt kritisch auf Finanzen

Torsten Röder will sich für die Transparenz im Kreistag einsetzen. „Unsere Fraktion hat den Antrag auf Live-Übertragung der Sitzungen gestellt. Bisher ohne Erfolg.“ Er wolle sich weiter für eine Live-Übertragung einsetzen, damit Bürger die Debatten mitverfolgen können. Zudem gehe es ihm um die finanzielle Lage der Kommunen und des Landkreises. Er wolle sich dafür einsetzen, die Kostenstrukturen des Landkreises und der Kommunen genau zu betrachten, um die Kommunen besserzustellen. Auch das Thema Kreiskrankenhaus Greiz betrachte die AfD-Fraktion nach wie vor kritisch. Torsten Röder ist Risikomanager bei einer Bank und kenne sich mit Finanzen aus.

Thomas Trommer (AfD), 1978, Fachhandwerker aus Weida. © AfD | AfD

Kreis Greiz: Thomas Trommer blickt kritisch auf Bildungssektor

„Der Landkreis Greiz hat viel Geld für die Sanierung von Schulen ausgegeben. Das ist richtig und wichtig. Aktuell werden aber Kinder mangels Lehrer nach Hause geschickt. Statt einer Note steht nur ,teilgenommen‘ auf dem Zeugnis. So verspielen wir unsere Zukunft“, sagt Thomas Trommer. Er arbeitet als Fachhandwerker in einem Verkehrsbetrieb in Gera. Deshalb will er das Augenmerk auf den öffentlichen Personennahverkehr und die Infrastruktur im Allgemeinen legen und sich dafür einsetzen, dass alle Schüler ein Deutschlandticket zur Verfügung haben. „Mir ist das Miteinanderreden, egal, wer es ist, ganz wichtig.“ Trommer tritt am 1. September im Wahlkreis 39 Greiz I (westlicher Teil mit Zeulenroda-Triebes und Weida) auch als Direktkandidat zur Wahl des Thüringer Landtages an.

Andreas Stiller aus dem Ortsteil Bernsgrün/Arnsgrün Pöllwitz der Stadt Zeulenroda-Triebes bewirbt sich um das Amt des Bürgermeisters. © Torsten Röder | Torsten Röder

Andreas Stiller will sich für Radwegenetzplan im Kreis Greiz einsetzen

Andreas Stiller arbeitet seit über 40 Jahren im Verkehrssektor. Stiller kritisiert, dass es keinen Radwegenetzplan im Landkreis Greiz gibt. Auch die kleineren Bahnstrecken, die entwidmet wurden, könnten als Grundlage für ein Radwegenetz dienen. Das habe der Landkreis aber verschlafen. „Der Sanierungsstau bei der Infrastruktur ist sowohl bei Straße wie Schiene kaum noch beherrschbar“, sagt Stiller. Das müsse sich ändern. Auch der Ausbau der Wanderwege sei ihm wie auch den anderen Mitgliedern wichtig.

Kreistags-Kandidatenliste des AfD-Kreisverbandes Greiz für die Wahl 2024: 1. Torsten Röder, 2. Thomas Trommer, 3. Andreas Stiller, 4. Cornelia Tristram, 5. Thomas Kleine, 6. Andreas Petzold, 7. Sandy Delitscher, 8. Birgit Dölz, 9. Matthias Schmidt, 10. Olaf Ebert, 11. Uwe Staps, 12. Angela Djaileb-Ritter, 13. Eckehard Gruner, 14. Steffen Bromme, 15. Jan Staps, 16. Götz Fritsch, 17. Frank Oehler, 18. Johannes Delitscher, 19. Frank Pietschmann, 20. Oswald Gmeiner, 21. Barbara Geithner, 22. Mike Appel.