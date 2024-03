Um junge Leute für eine Ausbildung in Industrie und Gewerbe zu begeistern, braucht es neue Wege. So können diese aussehen.

Zum Schüler-Erlebnistag hatte erstmals vergangenen Samstag die Firma Roth Werkzeugbau im Aumaer Ortsteil Wöhlsdorf eingeladen. „Wir haben einen Tag voller Power und Action angeboten“, versucht sich Geschäftsleitungsassistentin Natalie Sachse im „Jugendsprech“. Von spannenden Einblicken in die Welt des Werkzeugbaus bis zu einem adrenalin-geboosterten Kartrennen reichte das Portfolio.

Gäste des Erlebnistages in Wöhlsdorf im Kreis Greiz können selbst Hand anlegen

Jedenfalls hatte der vergangene Samstag einiges zu bieten. Die Besucher, egal ob klein oder groß, erhielten an verschiedenen Stationen Einblicke in die täglichen Abläufe im Unternehmen, von der Konstruktion und Programmierung bis zur Fertigung und Bemusterung von Werkzeugen. „Dabei konnten die Gäste auch ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, ein Werkzeug selbst nach Zeichnung und Stückliste montieren sowie beim Herstellen ihres eigenen Magneten unterstützen und hautnah erleben, wie ein Werkzeug eigentlich funktioniert“, sagt Natalie Sachse. Außerdem gab es natürlich jede Menge Informationen rund um Praktikum, Ausbildung und Studium bei der Firma Roth.

Beim Schülererlebnistag bei Roth-Werkzeugbau in Wöhlsdorf konnten die Besucher eigene Magnete fertigen. © Roth Werkzeubau | Natalie Sachse

„Als krönenden Abschluss stürzten wir uns bei purem Sonnenschein in unsere Karts für ein Rennen voller Adrenalin“, lacht die Geschäftsleitungsassistentin und berichtet davon, wie viel Spaß dies den Jugendlichen augenscheinlich gemacht hat.

Weitere Aktionen: Roth Werkzeugbau wirbt weiter um Fachkräftenachwuchs

Weitere geplante Events für die Rekrutierung von Jugendlichen in diesem Unternehmen sind auch schon geplant. So bietet man am 4. Mai den nächsten Praktikumstag von 9 bis 15 Uhr an, exklusiv für Mädels heißt es am 25. April bereits wieder „Auf zum Girls Day“ in der Firma Roth, die hier über die Faszination Metall, speziell für Mädels informieren wird. Anmeldungen nimmt das Unternehmen unter: praktikum@roth-werkzeugbau.de entgegen.