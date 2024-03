Zeulenroda-Triebes. Stadträte aus Zeulenroda-Triebes müssen am Mittwoch auf ihrer Sitzung entscheiden, ob Tafelsilber zurückgekauft wird

Mein Dank gilt heute dem Geschäftsführer der Energiewerke Zeulenroda, Markus Dürr. Er hat mir, auf Nachfrage, die Vor- und Nachteile eines Rückkaufs der Anteile der Stadt Zeulenroda-Triebes an den Energiewerken Zeulenroda (EWZ) erläutert. Am kommenden Mittwoch auf der geplanten Stadtratssitzung unter Punkt 3 wird das Thema: „Rückkauf des Stammkapitals der EWZ GmbH von dem Mitgesellschafter TEAG Erfurt“ behandelt. Die Stadträte sollen an diesem Abend darüber entscheiden, ob sie an dem Rückerwerb der 2015 als „Tafelsilber“ zur Finanzierung der Badewelt Waikiki an die Teag veräußerten 25 Prozent - damals zu 3,5 Millionen Euro -, festhalten wollen, oder, ob der damalige Beschluss durch den Stadtrat aufgehoben wird. Wenn daran festgehalten wird, dann muss bei der Stadt 2026 Geld fließen. Die Aufregung ist bereits groß. Meinungen wie: „Wir haben Anteile der EWZ für das Waikiki verkauft, jetzt opfern wir das Mitspracherecht an unseren Energiewerken für das Waikiki komplett“ kursieren und werden diskutiert. Fakt ist, dann muss die Stadt in ihrem Entwurf des langfristigen Finanzplanes auf anderweitige geplante Investitionen verzichten. Denn so, wie der erste Entwurf erstellt wurde, mit den Mitteln für die Sanierung der Badewelt Waikiki, der Stadthalle, dem Straßenbau und den Investitionen in Schulen und Kindergärten, wird die Kommunalaufsicht nicht ihr Einverständnis erteilen. Denn dann wäre in der Rücklage, also im Stadtsäckel, nicht mehr ausreichend oder gar kein Geld vorhanden. Kreditwürdig ist die Stadt nicht, aufgrund des finanziellen Engpasses. Vielleicht sollten sich Stadträte vor ihrer Entscheidung auch diese fachliche Aufklärung aus berufenem Mund holen. Konkrete Erläuterungen könnten durchaus die Meinungsbildung beeinflussen.

