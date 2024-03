Berga-Wünschendorf. Nach langer Diskussion haben die Stadträte in der neuen Doppelstadt im Kreis Greiz je zwei Straßen in beiden Stadtteilen umbenannt.

Der Stadtrat der neu gebildeten Doppelstadt Berga-Wünschendorf hat am Donnerstagabend im Bergaer Klubhaus erneut zwei wichtige Themen zum Zusammenwachsen beider Gemeinden behandelt. In erster Linie ging es um zwei Beschlüsse, die man in der letzten Stadtratssitzung verschoben hatte, weil es keine schnelle Einigung gab. Es ging um gleichlautende Straßennamen in den beiden Stadtteilen und darum, ob und welche gemeinsame Postleitzahl die neue gemeinsame Stadt haben sollte.

„Mit großer Mehrheit haben nun unsere Stadträte ihre Entscheidung gefällt. Zwei Straßen in Berga und zwei in Wünschendorf erhalten einen neuen Namen. Vorausgegangen waren Gespräche mit den Anwohnern der jeweils betroffenen Straßen, die sich mehrheitlich für die neuen Namen ausgesprochen haben“, berichtet der parteilose beauftragte Bürgermeister Heinz-Peter Beyer, der bis zur Wahl im Mai durch die Kommunalaufsicht mit der Wahrnehmung der Amtsgeschäfte für die neue Stadt beauftragt wurde.

Diese Straßen in viertgrößter Stadt im Kreis Greiz werden umbenannt

Diese Straßen sind von der Veränderung betroffen: In Berga wird die bisherige Poststraße in Am Postberg umbenannt. Die Straße Kirchplatz wird demnächst den Namen Pfarrgasse tragen. In Wünschendorf trägt die Bahnhofstraße in Zukunft den Namen Lindenstraße und die Gartenstraße bleibt floral und heißt ab dem Zeitpunkt der Umbenennung Blumenstraße. Mit großer Mehrheit wurde diese Verfahrensweise beschlossen, die mit dem 10. Juni in Kraft treten soll. Es habe bei der Anhörung der Bewohner in den Straßen einige interessante Namensvorschläge gegeben.

Neue Postzleitzahl für Einwohner von Wünschendorf im Kreis Greiz beschlossen

Ebenfalls zum 10. Juni hat die neue Stadt eine einheitliche Postleitzahl – nämlich die 07980. Diese führte bislang nur die Stadt Berga, die Wünschendorfer müssen sich nun an die neue Postleitzahl gewöhnen. „Für die gemeinsame Stadt eine ganz neue Postleitzahl zu generieren, nur damit sich alle 6000 Einwohner ummelden müssen, wäre unangemessen. So trifft es die 2700 Bewohner aus Wünschendorf, halbiert damit auch den bürokratischen Aufwand“, sieht Beyer hier eine kluge Entscheidung. Die Straßennamen werden übrigens erst einmal doppelt bezeichnet und Lieferungen durch die Deutsche Post kommen ein Jahr lang auch noch an, wenn eine alte Adresse auf dem Brief oder Paket stehe.

Zur Einwohnerfragestunde gab es erneut auch Fragen zur Energieversorgung der vom Strom abgeklemmten Mieter in Berga (OTZ berichtete).