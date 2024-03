Zeulenroda-Triebes. Die Mitglieder des Zeulenrodaer Carnevalsverein können nicht nur Fasching! Jetzt laden sie zur großen Carneval-Osterparty

Am Samstagabend steigt im Eventcenter in der Zeulenrodaer Straße der DSF die große Zeulenrodaer Carneval - Osterparty. Beste Songs sind gleich im Doppelpack zu erwarten von DJ Rödi und „Das C & Das P“. Los gehts heute Abend. Einlass ist ab 20 Uhr. Bei bester Laune ist Kurzweil bis Sonntagmorgen 3 Uhr garantiert.