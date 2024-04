Landkreis Greiz. Zwischen Maibaum-Stellen, Verkehrsteilnehmerschulung und Gesprächen über Gott. Das wird in den kommenden Tagen wichtig.

Erster Maibaum von Zeulenroda-Triebes steht heuer in Bernsgrün

Der erste Maibaum des Jahres der Stadt Zeulenroda-Triebes steht seit Samstagnachmittag im höchst gelegenen Ort des Landkreises Greiz, in Bernsgrün. Und das gleich im Doppelpack. Denn auch dieses Jahr stellte die Jugendfeuerwehr ihren eigenen Maibaum mit selbst gebundenem Kranz und grüner Birke auf und das mit Muskelkraft. Dafür gab es viel Beifall von den Besuchern. Auch Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) zeigt sich beeindruckt. Und auch Heike Bergmann (IWA-Pro Region), 1. Beigeordnete des Bürgermeisters, kam mit Fahrrad angeradelt, um dem Aufstellen der zwei Bäume beizuwohnen. Nach dem sicheren Aufstellen des kleinen Baumes, folgten die Kameraden und Routiniers mit dem zwanzig Meter hohen Baum, der nach Wehrführer Sven Weiland zwecks Nachhaltigkeit aus dem Vorjahr stammt. Für Kranz und Girlande zeichneten auch in diesem Jahr wieder Kathrin Fröb, Susanne Jubold, Renate Helm und Hanna Kaul verantwortlich. Und mit der Technik von Jörg Döscher wurde der Baum hochgehievt und standfest gemacht. wez

Greizer Wanderfans begeben sich am 1. Mai auf Wanderschaft

Der Greizer Wanderverein lädt seine Mitglieder zur Traditionswanderung am Mittwoch, 1. Mai, ein. Treffpunkt ist 9 Uhr auf dem Parkplatz Landratsamt in Greiz. Von hier wird in Fahrgemeinschaften nach Hartmannsgrün gefahren. Die neun Kilometer lange Wanderung führt am Herrenteich vorbei, durch den Treuener Wald zum „Perlaser Turm“ und wieder zurück nach Hartmannsgrün. Eine Gaststätteneinkehr ist an diesem Feiertag nicht vorgesehen. Aus diesem Grund wird Rucksackverpflegung empfohlen. Die Rückkehr in Greiz ist gegen 13.30 Uhr geplant, teilt Wanderfreund Dieter Kaul mit.

„Im Gespräch zueinander finden“, heißt es in der Greizer Vogtlandhalle

Menschen brauchen Verständnis und Verständigung. Und Gott will Gespräch. Die besondere Erfahrung, die manche Menschen im neuen Testament mit Jesu machen, ist, dass er mit ihnen in einen Austausch tritt. Dialog ist grundlegend wichtig für die Begegnungen, die Menschen mit Jesus haben. „Er wird gefragt, Menschen antworten, Jesus lässt sich auf Gespräche ein. Diese Begegnungen sind mehr als bloße Worte, Menschen werden im Innersten angesprochen und erleben Veränderungen, heißt es in einer Mitteilung von Birgit Förster aus Greiz, die damit zu einer Veranstaltung am 2. Mai, 19:30 Uhr, in den Konferenzraum 1 der Vogtlandhalle Greiz einlädt. Als Referenten können die Besucher an diesem Tag Ulrike und Christian Pentzold erleben.

Wellnessabend mit Live-Musik am Lagerfeuer 2. Mai in der Ardesia-Therme

Am 2. Mai findet in der Ardesia-Therme in Bad Lobenstein ein Wellnessabend mit Live-Musik statt. Ab 19 Uhr wird die gesamte Therme zur Saunawelt, wo die Gäste im Thermalbad bei Kerzenschein und entspannten Klängen textilfrei baden und relaxen können. Außerdem werden stündlich Sauna-Aufgüsse mit kleinen Überraschungen angeboten. Ein besonderes Highlight an dem Abend ist die Live-Musik von Georg Schütz aus Jena, der sein Publikum seit Jahren mit den weltweit schönsten Songs aus Rock, Pop und Oldies unterhält. Ein abwechslungsreiches Repertoire mit ganz viel Herzblut und Charme wird versprochen als musikalische Untermalung für einen gemütlichen Saunaabend. Zur vollkommenen Entspannung gibt es obendrein ein Lagerfeuer sowie Wellnessmassagen in der Bad Lobensteiner Therme.

Verkehrsteilnehmerschulung in Cronschwitz im Kreis Greiz

Am 6. Mai, um 19 Uhr findet eine kostenlose Verkehrsteilnehmerschulung im „Gasthaus zum Klosterhof“ in Cronschwitz, Ortsteil der Stadt Berga-Wünschendorf statt. Das schreibt Annett Glöckner von der Stadtverwaltung Berga-Wünschendorf in einer Pressemitteilung.