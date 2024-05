Bad Köstritz/Zeulenroda-Triebes. In Zeulenroda und Bad Köstritz können die Holzhaufen ab 13. Mai besichtigt werden.

Auch in diesem Jahr verkauft das Kreisbauamt des Landratsamtes Greiz wieder Brennholz in Zeulenroda und Bad Köstritz. Über die bevorstehende Versteigerung informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Es handelt sich um gefällte Straßenbäume, meist Laubgehölze, unterschiedlicher Qualität und Stückgröße.

Interessenten können das Holz vom 13. bis 17. Mai jeweils in der Zeit von 8 bis 10 Uhr in der Kreisstraßenmeisterei Zeulenroda, Binsicht 49, und in der Außenstelle Bad Köstritz, Am Großen Stein 10, besichtigen. Dazu sollten vorher Termine bei der Werkleitung unter Telefon: 0175/ 5 11 47 86 oder Telefon 0151/ 15 97 79 45 vereinbart werden.

Es werden keine einzelnen Teile des Holzes, sondern ausschließlich komplette Haufwerke verkauft. Kaufangebote müssen bis spätestens 22. Mai in der Kreisstraßenmeisterei Zeulenroda oder in der Außenstelle Bad Köstritz vorliegen. Der Höchstbietende erhält den Zuschlag.

