Greiz. Mit drei Greizer Vereinen organisiert die OTZ zwei Wahlforen in Greiz, bei denen man den Kandidaten auf den Zahn fühlen kann. Auch ein Stream ist geplant.

Die Wahl Ende Mai rückt näher. Jeweils fünf Kandidaten bewerben sich um das Amt des Greizer Landrats und des Greizer Bürgermeisters.

Damit sich die Greizer selbst ein Bild machen können, wer gerne auf diesen höchsten Posten im Landkreis und der Stadt will, wollen wir Ihnen als OTZ gemeinsam mit den Greizer Vereinen Weil wir Greiz lieben, Kulturkirche Aubachtal und dem „Thearter“-Verein die Kandidaten auch live vorstellen und ihnen auf den Zahn fühlen.

Den Kandidaten für Landrat und Bürgermeister auf den Zahn fühlen

Zwei Wahlforen sind dafür geplant. Am Dienstag, 7. Mai, ab 18 Uhr in der Kulturkirche im Aubachtal Greiz stellen sich zunächst die Kandidaten für den Landrat vor. Am Dienstag, 14. Mai, ebenfalls ab 18 Uhr in der Kulturkirche dann die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Greiz.

Die auf rund 90 bis 120 Minuten ausgelegten Veranstaltungen soll aus zwei Teilen bestehen, einem mit redaktionellen Fragen und einem mit Fragen der Gäste. In Zusammenarbeit mit Elric Popp von der Kulturkirche ist außerdem geplant, die Wahlforen live im Internet zu streamen, damit sie auch daheim verfolgt werden können. Für den Frageteil für die Zuschauer nehmen wir noch bis Sonntagabend, 5. Mai, auch Fragen unter greiz@funkemedien.de entgegen.

Bereits das erste Wahlforum, bei dem die OTZ ebenfalls als Medienpartner auftrat und bei dem die Zeulenroda-Triebeser Bürgermeisterkandidaten vorgestellt wurden, entwickelte sich mit mehr als 300 Gästen zum Erfolg. Die Aufzeichnung von der Veranstaltung kann auf der Internetseite der OTZ nachgeschaut werden.

Die Landratskandidaten sind: Ulli Schäfer (CDU), Kerstin Müller (AfD), Holger Steiniger (Linke), Jens Geißler (IWA-Pro Region) und der parteilose Einzelbewerber Alexander Zill.

Um das Bürgermeisteramt in Greiz bewerben sich: der Amtsinhaber Alexander Schulze (parteilos, für CDU/Gemeinsam für Greiz), Torsten Röder (parteilos, für die AfD), Philipp Wünsch (IWA-Pro Region), Ines Wartenberg (SPD/Aktiv für Greiz) und der parteilose Einzelbewerber Ralf König.