Greiz. Brandschutzmobil stärkt Jugendfeuerwehr Greiz – mit innovativem Brandhaus zur Aufklärung. Dank dieses Vereins ist es möglich geworden.

Der Verein „Freiwillige Feuerwehr Greiz e.V.“ konnte unter Federführung und in Zusammenarbeit mit der Firma „Pro Humanis Humansponsoring GmbH“ unter Beteiligung vieler Sponsoren das Projekt zur Beschaffung eines Brandschutzmobils umsetzen.

Zur Übergabe in der Greizer Feuerwehr sind viele der Sponsoren des Brandschutzmobils gekommen. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Insgesamt 46 regionale Sponsoren und die Stadt Greiz haben sich beteiligt. Der Feuerwehr-Verein Greiz dankt jedem einzelnen. Durch die tatkräftige Unterstützung verfüge die Feuerwehr jetzt über ein Fahrzeug, das sie im Alltag unterstütze.

Die Feuerwehr Greiz hat ein neues Transportfahrzeug, welches hauptsächlich von der Jugendfeuerwehr und für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden soll. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Die feierliche Übergabe fand kürzlich auf dem Gelände der Feuerwehr der Stadt Greiz statt. Zahlreiche Vertreter der Sponsoren waren der Einladung gefolgt, um das neue Schätzchen zu begutachten. Auch Bürgermeister Alexander Schulze dankte für das Engagement aller Beteiligten und überraschte den Feuerwehrnachwuchs mit kostenfreiem Eintritt in den Greizer Bäderkomplex.

Der neue Kleinbus, in dem bis zu neun Personen Platz finden, wird vor allem bei der Jugendfeuerwehr beste Dienste leisten, bei der Vereinsarbeit generell, und auch die Einsatzabteilung der Feuerwehr der Stadt Greiz profitiert davon. Das Fahrzeug ist ideal für Gruppenausflüge und lässt sich für kleine Transporte nutzen.

Der Feuerwehrnachwuchs ist begeistert vom neuen Brandschutzmobil und freut sich zusammen mit Bürgermeister Alexander Schulze. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Genug Platz im Bus ist auch für das mitgelieferte Brandhaus. Es sieht einem Puppenhaus ähnlich und simuliert die Rauchausbreitung während eines Brandes in einem Wohngebäude. Wie breiten sich Feuer und Rauch aus? So lässt sich die Rauchentwicklung anschaulich darstellen und angehende Feuerwehrleute können nachvollziehen, wo es in einem brennenden Haus besonders gefährlich ist.

Das Brandhaus gleicht einer Puppenstube und dient zur Veranschaulichung von Rauchentwicklung in einem Gebäude, um Gefahren besser einschätzen zu können. © Funkemedien Thüringen | Conni Winkler

Das Brandhaus kann auch im Rahmen der allgemeinen Brandschutzerziehung eingesetzt werden, um Bürger zu sensibilisieren. Die Kinder und Jugendlichen der Greizer Feuerwehr sind bei jeder Demonstration aufs Neue beeindruckt vom Gefahrenpotenzial eines Brandes.

Ab sofort ist der werbefinanzierte Kleinbus unterwegs, um die Jugend- und Vereinsarbeit zu unterstützen.