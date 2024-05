Manuela Hafenrichter, Inhaberin von Relax – Jeans and more“ in Zeulenroda-Triebes hält gemeinsam mit Verkäuferin Birgit Thamke (rechts im Bild) die Einzelhändler-Flagge noch hoch, in der Greizer Straße werden aber immer mehr Geschäfte leer. So wollen die Bürgermeisterkandidaten das Problem angehen (Archivfoto). © Heidi Henze | Heidi Henze