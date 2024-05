Die Badewelt Waikiki in Zeulenroda ist längst geschlossen. Eigentlich sollte hier saniert werden, aber derzeit hängt das gesamte Objekt am seidenen Faden – der Stadtrat versagte den betreibenden Stadtwerken den Zuschuss von fast einer Million Euro und schickt damit diese in die Insolvenz. © Heidi Henze | Heidi Henze