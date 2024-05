Greiz. Die Polizei sucht nach einem 15-jährigen Mädchen, das seit Donnerstag vermisst wird.

Seit Donnerstag wird die 15-Jährige Jane Luise Dikof vermisst. Sie kam nach Angaben der Polizei von einem Aufenthalt im Schlupfwinkel in Greiz nicht zurück nach Hause nach Zeulenroda-Triebes.

Seither konnte weder Kontakt zu ihr hergestellt werden, noch konnte ihr Aufenthaltsort ermittelt werden. In der Vergangenheit hielt sich die Vermisste teilweise im Stadtgebiet von Gera beziehungsweise in einem dortigen großen Einkaufszentrum auf. Letzten Informationen nach könnte sich die 15-Jährige aber auch am Donnerstagabend in der Nähe einer deutschen Außengrenze aufgehalten haben. Dabei ist nicht bekannt, an welcher Grenze.

So wird Jane Luise Dikof beschrieben:

ca. 1,60m groß

schlanke Statur

blonde, ca. schulterlange Haare

scheinbares Alter 16 Jahre

bekleidet mit vermutlich schwarzer Cargohose, sie hat einen schwarzen Rucksack dabei

vielen Narben an den beiden Unterarmen

Hier hat die Polizei ein Foto der Vermissten veröffentlicht.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die PI Greiz unter der Tel. 03661 / 6210, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Bezugsnummer: 0131190/2024)

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red