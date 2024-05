Landkreis Greiz. Am Sonntag wird gewählt. Doch wer, wie viele Menschen bestimmen darüber und wann stehen wohl die Ergebnisse fest? Hier gibt es die Antworten.

Am Sonntag, 26. Mai, hat der Wahlkampf zumindest vorerst ein Ende und das Superwahljahr nimmt mit der Kommunalwahl seinen Auftakt. Wir haben Ihnen für das Verbreitungsgebiet der OTZ Greiz/Zeulenroda-Triebes noch einmal die neun wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

1. Was wird im südlichen Landkreis Greiz gewählt?

Eine Menge: Neben einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU) – sie darf aus Altersgründen nicht mehr zur Landratswahl antreten –, auch hauptamtliche Bürgermeister, Ortsteilbürgermeister und -räte – wo nicht schon geschehen –, Gemeinde-, Kreis- und Stadträte.

2. Wo werden Hauptamtliche gewählt und wer bewirbt sich?

Zuerst im Landkreis Greiz: Dort bewerben sich fünf Kandidaten um das Amt des Landrats/der Landrätin: Holger Steiniger (Linke), Kerstin Müller (AfD), Ulli Schäfer (CDU), Jens Geißler (IWA-Pro Region) und der parteilose Einzelbewerber Alexander Zill. Sie stellten sich auch im OTZ-Wahlforum vor.

In mehreren Städten werden außerdem Bürgermeister gewählt. In Greiz bewerben sich Torsten Röder (parteilos, für die AfD), der Amtsinhaber Alexander Schulze (parteilos, für die CDU/Gemeinsam für Greiz), Ines Wartenberg (SPD/Aktiv für Greiz), Philipp Wünsch (IWA-Pro Region) und der parteilose Einzelbewerber Ralf König. Auch sie stellten sich im OTZ-Wahlforum vor.

Auch in Zeulenroda-Triebes wird ein Bürgermeister gewählt, hier gibt es gleich sieben Bewerber: der amtierende Bürgermeister, Nils Hammerschmidt, tritt als parteiloser Einzelkandidat an, Heike Bergmann für die IWA-Pro Region, Markus Hofmann für die CDU, Andreas Stiller für die AfD, Anja Tischendorf für das Bündnis Sarah Wagenknecht, Dieter Weinlich und Heike Büschel (beide parteilose Einzelbewerber). Auch hier organisierte die OTZ ein Wahlforum.

In der noch jungen Stadt Berga-Wünschendorf wollen fünf Menschen Bürgermeister werden: Grit Reinhardt (parteilos, für CDU), Frank Wöllner (Freie Wähler Berga), der ehemalige Wünschendorfer Bürgermeister Marco Geelhaar (parteiloser Einzelbewerber), Mike Görl (Pro Kommune) und Sebastian Pieper (Freie Wähler Wünschendorf).

Nur zwei Bewerber gibt es für die Nachfolge von Frank Schmidt im Bürgermeisteramt in Auma-Weidatal: Iris Seidel (CDU) und Dirk Rüdiger als parteiloser Einzelkandidat.

Auch in anderen Teilen des Landkreises wird gewählt: beispielsweise in Weida oder in Ronneburg.

3. Wer hat die besten Aussichten?

Das lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Für die Landratskandidaten in Greiz gab es eine Umfrage, die Ulli Schäfer (CDU) und Kerstin Müller (AfD) vorne sahen. Das kann sich aber natürlich noch ändern.

4. Wie viele Menschen wählen?

Auch das lässt sich noch nicht genau sagen. Laut Landratsamt Greiz wird das Wählerregister erst am Samstag, 25. Mai, vervollständigt, die genaue Zahl steht also erst am Sonntag fest. Stand jetzt gäbe es im Kreis 81.352 Wahlberechtigte, darunter zum ersten Mal auch junge Menschen ab 16 Jahren. Für Zeulenroda-Triebes wird die Zahl der Wahlberechtigten mit 14.250 angegeben.

Die Pilotenkoffer für die einzelnen Wahlbezirke für die Kommunalwahlen am 24. Mai sind in Zeulenroda-Triebes gepackt. © Heidi Henze | Heidi Henze

5. Wann kann gewählt werden?

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Briefwahl ist auch bis 18 Uhr möglich. Danach beginnt die öffentliche Auszählung. Die Zahl der Briefwähler nimmt zu: Allein in Zeulenroda-Triebes gibt es neben den 25 Wahllokalen noch vier für die Briefwahl.

6. In welcher Reihenfolge wird ausgezählt?

Die Thüringer Kommunalwahlordnung gibt die Reihenfolge vor: erst Bürgermeister, dann Landräte, Ortsteilbürgermeister, Gemeinde- und Stadtratswahlen und zum Schluss die Kreistagswahl.

7. Wann stehen die Ergebnisse fest?

Das ist aufgrund der Vielzahl der Wahlen schwer zu sagen. Allein in Zeulenroda-Triebes misst der Wahlzettel für den Stadtrat 73,4 Zentimeter in der Breite und knapp 42 Zentimeter in der Höhe. Bis 19/20 Uhr wird mit den vorläufigen Ergebnissen der Bürgermeisterwahlen gerechnet, bis 21/22 Uhr mit denen für die Landratswahl. Es kann aber auch länger dauern. Teilweise muss die Auszählung wohl auch am Montag fortgesetzt werden.

8. Kann man die Ergebnisse öffentlich verfolgen?

Teilweise. In Zeulenroda-Triebes wird es im Foyer des Rathauses zwei Beamer geben, die sie zeigen. Im Landratsamt oder bei der Stadtverwaltung Greiz ist das nicht geplant.

9. Gibt es Kuriositäten?

Ja, zum Beispiel das kleinste Wahllokal in Zeulenroda-Triebes, wo das kleinste Wahllokal in Silberfeld mit gerade 84 Wahlberechtigten steht. Sollten nicht mindestens 30 Einwohner ihre Stimme abgeben, muss die Auszählung in Merkendorf stattfinden. Das größte Wahllokal in Zeulenroda-Triebes ist die Solle-Regelschule mit 1000 Wahlberechtigten.