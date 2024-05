Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Region für Montag, 27. Mai.

Das sind die Polizeinachrichten und Ankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Umgebung zum Wochenstart am 27. Mai.

Reisighaufen brennt in Pöllwitz

Am Freitag, 24. Mai, kam es laut Polizei im Zeulenrodaer Ortsteil Pöllwitz in der Nähe des Sportplatzes zum Brand eines Reisighaufens. Der Brand konnte durch Kräfte der Feuerwehr noch rechtzeitig gelöscht werden, sodass keine größeren Schäden entstanden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass er durch Unbekannte entzündet wurde, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt eingeleitet wurde. Zeugenhinweise: Telefonnummer: 03661/62 10 (Bezugsnummer: 0133133/2024).

Eingangstüren in Greiz beschmiert

Wie die Polizei mitteilt, wurden am Freitag/Samstag, 24./25. Mai, durch Unbekannte mehrere Hauseingangstüren in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Greiz mit schwarzer Farbe beschmiert. Durch die Polizeiinspektion Greiz wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt eingeleitet. Es wird um sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 03661/62 10 gebeten (Bezugsnummer: 0133728/2024).

Greizer wandern zur Landesgrenze

Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe und des Greizer Wandervereins treffen sich zu ihrer nächsten Wanderung am Mittwoch, 29. Mai, um 9 Uhr in der Waldstraße (Nähe Zapfwerk I/3). Dort beginnt eine circa 14 Kilometer lange Wanderung über Weißer Stein, Höllgrund, Lindenhäuser, Mühlenhäuser, Stausee Tremnitz, nach Hohndorf, weiter über Hohengrün zur Mittagseinkehr in die „Landesgrenze“. Danach geht es nach Elsterberg zum Markt, von wo zurückgefahren wird.

Weitere Nachrichten aus der Region

Stammtisch der Greizer Freidenker

Der Greizer Kreis­ver­band des Deutschen Freidenker-Verbandes lädt zu einem Stammtisch am Donnerstag, dem 30. Mai, ab 18 Uhr in die Gaststätte „Reißberg 04“ ein.

24-Stunden-Schicht der Jugendfeuerwehr Zeulenroda

Am Wochenende, 1./2. Juni, steht für die Jugendfeuerwehr Zeulenroda die alljährliche 24-Stunden-Schicht auf dem Ausbildungsplan. In diesem Zusammenhang kommt es während beider Tage im Stadtgebiet von Zeulenroda und Niederböhmersdorf zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen. An diesen Orten finden verschiedene Übungen und Ausbildungsmaßnahmen statt. Die Feuerwehr bittet die Einwohner um Verständnis.

Tänze von Bach bis Piazzolla in Elsterberg

Ein besonderes Hörerlebnis erwartet die Zuhörer am 2. Juni ab 17 Uhr in der Elsterberger Laurentiuskirche. Das Leipziger Duo Mélange will das Publikum mit auf eine außergewöhnliche Klangreise nehmen: Almut Unger (Flöte) und Thomas Laukel (Marimba) kombinieren die klassische Querflöte mit der Marimba, einem dem Xylophon ähnlichen Schlaginstrument, das hierzulande noch recht selten zu hören ist und seine Wurzeln in der südamerikanischen Folklore oder im nordamerikanischen Jazz hat. Das neue Programm des Ensembles widmet sich Tänzen unterschiedlichster Art. Der Eintritt ist frei, über eine Unterstützung der Kirchenmusik freut sich die Gemeinde. Weitere Informationen unter www.duo-melange.de