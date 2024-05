Zeulenroda-Triebes. In Zeulenroda-Triebes müssen zwei Bürgermeisterkandidaten am 9. Juni in die Stichwahl. Der Amtsinhaber, Nils Hammerschmidt, ist nicht dabei.

Lange Gesichter gab es am Wahlabend, 26. Mai, beim Amtsinhaber in Zeulenroda-Triebes, Nils Hammerschmidt (parteilos). Er kam am Ende nur auf 14,8 Prozent der Stimmen und landete nur auf Platz vier und sogar noch hinter Einzelbewerber Dieter Weinlich (15 Prozent), der auch sein Vorgänger war.

Die Sieger dagegen heißen Andreas Stiller (AfD, 20,1 Prozent) und Heike Bergmann (IWA-Pro Region, 18 Prozent), die nun am 9. Juni in die Stichwahl gehen.

Betroffene Gesichter beim amtierenden Zeulenroda-Triebeser Bürgermeister, Nils Hammerschmidt (parteilos). Er landet nur auf Platz vier und ist damit nicht in der Stichwahl. © Funkemedien Thüringen | Heidi Henze

Markus Hofmann (CDU) kam auf 14,1 Prozent, Anja Tischendorf (BSW) auf 11,1 Prozent und Einzelbewerberin Heike Büschel auf sieben Prozent. Damit ist klar, dass es bald einen neuen Chef im Rathaus Zeulenroda-Triebes geben wird.

Nach der Auszählung aller 29 Wahlbezirke ging Heike Bergmann auf Andreas Stiller zu und gab ihm die Hand unter dem Beifall aller im Rathaus-Foyer Anwesenden. Andreas Stiller sagte unmittelbar danach: „Ich bin begeistert von den Bürgern aus Zeulenroda-Triebes“. Er wolle nun die kommenden zwei Wochen bis zur Stichwahl noch einmal richtig Gas geben.

Kandidatin Heike Bergmann (IWA-Pro Region) geht mit Andreas Stiller in die Stichwahl. © Marcus Dassler | Marcus Dassler

Heike Bergmann (IWA-Pro Region), bedanke sich bei den Wählern und wisse auch, dass nun noch einmal zwei Wochen lang viel Arbeit auf sie zukomme, sagte sie. Doch sie sei optimistisch. Nils Hammerschmidt sei enttäuscht, sagte er. Jetzt hoffe er, dass Heike Bergmann den Stuhl des Bürgermeisters nach der Stichwahl besetzen werde. „Und nicht die AfD, die mit so viel Lügen und Unwahrheiten aufgewartet hat.“