Garten in Greiz von Unbekannten verwüstet

Eine Gartenparzelle in der Anlage Einigkeit in Greiz wurde laut Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25./26. Mai, verwüstet. Der oder die unbekannten Täter hoben nach der Mitteilung das Gartentor aus den Angeln und beschädigten innerhalb des Gartens einen Pool, einen Sonnenschirm, eine Teichpumpe und Gartenfiguren. Insgesamt entstand ein Schaden von über 1000 Euro. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 03661/62 10 um Zeugenhinweise (Bezugsnummer: 0134438/2024).

45-Jährigen in Greiz mit Crystal erwischt

Am Sonntag, 26. Mai, gegen 19.50 Uhr unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz nach eigener Mitteilung einen 45-Jährigen einer Personenkontrolle in der Friedhofstraße in Greiz. Schon als sie ihn ansprachen, habe er ein Tütchen weggeschmissen, in dem sich 0,25 Gramm Crystal befanden. Gegen den Mann wird wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt und die Droge wurde beschlagnahmt.

Liederabend auf dem Oberen Schloss Greiz

Der Förderverein Oberes Schloss Greiz lädt am Sonntag, 2. Juni, zu einem Liederabend in den Fürstensaal/Kirchsaal auf dem Schloss ein. Ab 17 Uhr ist unter dem Titel „Dass wir hier gewesen“ Musik der Romantik zu hören.

Neues Buch über den Jugendstil in Greiz wird vorgestellt

Am Freitag, dem 31. Mai, hat der Fotoclub Greiz etwas ganz Besonderes geplant. Auf Einladung der beiden Buchautorinnen Katja Lux und Jacqueline Bräunlich soll die Thematik „Jugendstil in Greiz“ szenisch ins Rampenlicht gerückt werden. Gemeinsames Ziel ist es, im Rahmen einer Sonderausstellung zu zeigen, dass es in Greiz eine beträchtliche Anzahl an attraktiven Jugendstilbauten in unterschiedlichster Ausprägung gibt. Gleichzeitig wird das erste Buch über den Jugendstil in Greiz präsentiert. Dieses neue Buch „Jugendstil in Greiz – Art Nouveau at Greiz“ widmet sich auf 256 Seiten neben der Vielfältigkeit auch der Entstehungsgeschichte ausgewählter Bauwerke. Darüber hinaus werden in extra Kapiteln die Friedhofskunst, untergegangene Gebäude als auch Kurzbiografien der Architekten gewürdigt. Diese Sonderstellung als „Jugendstil-Stadt“ verschaffte Greiz die Aufnahme in die „Art Nouveau European Route“, einer internationalen Interessengemeinschaft von Städten mit Jugendstilarchitektur, welche ihren Sitz in Barcelona hat. Der Eintritt ist frei.

Lego-Baustelle in Greiz

Die nächste Lego-Baustelle bei der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Greiz (Friedhofstraße 13a) findet am Samstag, 1. Juni, zwischen 10 und 12 Uhr statt. Lego-Freunde zwischen fünf und 14 Jahren sind willkommen.

Pferdefreunde aufgepasst: Großes Reitturnier in Sorge-Settendorf geplant

Am Wochenende, 1./2. Juni, ist es endlich so weit und die Tore zum nationalen Spring- und Reitturnier auf der Reitanlage Pagel in Sorge-Settendorf öffnen sich. Bereits in den vergangenen Wochen haben sich die Reiter ausgiebig auf das bevorstehende Ereignis vorbereitet, heißt es von den Organisatoren. An den Wochenenden fanden Springlehrgänge mit Ralf Pagel sowie Dressurlehrgänge unter anderem mit dem sächsischen Landestrainer Manfred Kröber statt. Auch die kleinsten Nachwuchsreiter übten schon fleißig für die Reiterwettbewerbe.

Der Samstag, 1. Juni, ist vollkommen dem Springsport gewidmet. Im großen Stadion startet bereits die erste Springpferdeprüfung der Klasse A** um 8 Uhr. Es schließen sich die Prüfungen der Klassen L bis M an. Den Abschluss des ersten Tages wird die Springprüfung der Klasse S* bilden. Hier gilt es den Parcours mit Hindernissen mit einer Höhe von 1,40 Metern zu bestreiten.

Zum Familientag mit Spring- und Reitprüfungen für Groß und Klein wird am Sonntag, 2. Juni, eingeladen. Bereits ab dem Vormittag möchten die Reiter auf dem Springplatz sowie in der Halle ihr Können zeigen. Daneben warten auf die Besucher auch weitere Höhepunkte wie Ponyreiten, Kinderschminken, Hüpfburg, Streichelzoo sowie eine Bastelstraße und eine Zaubershow.

Das Team der Reitanlage Pagel freut sich auf alle Reiter, Reitsportfreunde sowie Besucher, welche sich von der spannenden Turnierluft anstecken lassen wollen.